22 czerwca odbyła się finałowa gala Miss Polonia 2025. Gospodarzami byli Ewa Jakubiec oraz Błażej Stencel. O wygraną walczyły 24 kandydatki. Do finałowej piątki trafiły: Weronika Sienkiewicz, Oliwia Matecka, Julia Łuczak, Maja Todd oraz Justyna Ruguska. Zwyciężczyni mogła być tylko jedna. Ostatecznie tytuł najpiękniejszej Polki powędrował do Mai Todd. Koronę wręczyła jej Maja Klajda. Nowa Miss Polonia wystąpiła w poniedziałkowym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziała o swoich planach.

"Pytanie na śniadanie". Maja Todd o planach na przyszłość. "Chciałabym to realizować"

Podczas rozmowy z Martą Surnik Maja Todd wyjawiła, jakie emocje towarzyszyły jej po otrzymaniu korony. - Wewnętrzna dziewczynka we mnie naprawdę skakała w tym momencie, jak otrzymałam tytuł. Też wiem, że korona wiążę się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością, więc wiem, że mam wiele do nauczenia się w tym roku - powiedziała. A jakie ma plany na najbliższy rok? - Miss Polonia jest teraz naprawdę platformą kobiet sukcesu, wszystkie finalistki realizują niesamowite rzeczy w codziennym życiu. Nawiązując do tego podczas takich przygotowań do finału, realizowaliśmy projekty charytatywne. Ja się skupiłam na młodzieży i dzieciach, przeprowadziłam takie warsztaty, tematyka ich była: jak rozwijanie pasji i talentów może wpływać na pewność siebie. Chciałabym to realizować na większą skalę - powiedziała Maja Todd w śniadaniówce.

"Pytanie na śniadanie". Maja Todd o dzieciństwie. "To mi na pewno pomogło"

Nowa Miss Polonia wychowywała się w Wielkiej Brytanii, a potem przeprowadziła się do Katowic. W wywiadzie przyznała, że dzieciństwo pomogło jej zbudować pewność siebie. - Mój tata jest Anglikiem, a moja mama jest Polką. Trochę tak to się stało - urodziłam się w Polsce, ale w wieku czterech lat przeprowadziliśmy się do Anglii i tam mieszkałam przez całe dzieciństwo oraz większość swojego życia. Myślę, że to mi na pewno pomogło, jeśli chodzi o języki, jestem dwujęzyczna - mówiła. Obecnie Maja Todd studiuje w SGH w Warszawie i może pochwalić się zdolnościami wokalnymi. Zaśpiewała piosenkę Mariah Carey na wizji.