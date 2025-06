Kinga Duda od 10 lat stara się pozostać w cieniu i dbać o swoją prywatność, co w wielu przypadkach może okazywać się trudne, zważając na fakt, kim są jej rodzice. Tym razem Duda trafiła jednak na nagłówki. Paparazzi przyłapali ją w towarzystwie rzekomego partnera. Co o nim wiadomo?

Kinga Duda przyłapana z pierścionkiem na ręku i w towarzystwie mężczyzny. Media poznały więcej szczegółów

Jak opisywaliśmy 20 czerwca w artykule: "Kinga Duda przyłapana na lotnisku. Uwagę zwracał jeden szczegół", paparazzim udało się zrobić nowe zdjęcia córce prezydenta, gdy ta pojawiła się na warszawskim lotnisku. Według ustaleń ShowNews Duda udała się wtedy na weekendowy wypad ze znajomymi do Londynu. Uwagę fotoreporterów zwrócił jednak sporych rozmiarów brylant na serdecznym palcu kobiety. Pierścionek wzbudził niemałe emocje oraz wywołał falę spekulacji.

Kilka dni później portal dowiedział się, że Duda ma być już rzekomo zaręczona. Co ważne, ShowNews ustalił przy tym, kim dokładnie ma być wybranek córki prezydenta RP, z którym również została sfotografowana. Mężczyzna podobnie jak Duda ma być prawnikiem, a w przeszłości skończył nawet University of Cambridge. Rzekomy narzeczony ma też mieć na swoim koncie doradztwo prezesowi Giełdy Papierów Wartościowych oraz osiągnięcie tytułu doktora nauk prawnych.

Kinga Duda miała w przeszłości spotykać się z Maciejem Musiałem. Aktor wyjawił, co ich łączyło

Przypomnijmy, że na temat spraw sercowych Kingi Dudy zrobiło się głośno jeszcze w 2016 roku, gdy paparazzi podzielili się zdjęciami córki prezydenta RP z Maciejem Musiałem. Jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia opowiedział później, jak wyglądała ich relacja. - Wszystko się zaczęło od tego, że w wieczór wyborczy, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory, zobaczyłem informację, że ma córkę w moim wieku. Stwierdziłem, że zaczepię ją na Facebooku. Ona mnie nie odczepiała, ale po jakimś czasie chyba to zrobiła. Takie głupotki - wyjawił Musiał. Aktor spotkał później Dudę na jednej z imprez. - Trochę porozmawialiśmy i była później taka sytuacja, że poszliśmy nad Wisłę do baru i dwóch pijanych gości szło przed nami. Jeden drugiego popchnął i leciał na nią. Zasłoniłem ją, odbiłem tego gościa i powiedziałem jej: "właśnie uratowałem ci życie". Podziękowała - dodał Maciej Musiał. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Maciej Musiał sfotografowany z Kingą Dudą. Teraz wyznał prawdę. Mówi, co ich łączyło".