Finał Miss Polonia 2025 wzbudził spore emocje nie tylko wśród widzów, ale celebrytów i byłych uczestniczek konkursu. Zwycięstwo Mai Todd, która zdobyła koronę najpiękniejszej Polki, wywołało falę komentarzy w sieci - nie tylko gratulacji, ale również i krytyki. Jedną z osób, które zabrały głos w tej sprawie, była Agata Rubik, która sama w przeszłości zdobyła II Wicemiss Polonia z 2005 roku.

Agata Rubik została zapytana o konkurs Miss Polonia. Padło zaskakujące zdanie

Agata Rubik chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już ponad 230 tysięcy użytkowników. Gwiazda pokazuje tam kulisy swojej codzienności w Miami, gdzie od 2023 roku mieszka z rodziną. Rubik nie stroni też od kontaktu z obserwatorami i regularnie odpowiada na pytania podczas organizowanych przez siebie sesji "Q&A", gdzie dzieli się swoimi opiniami, także na temat show-biznesu. Tym razem fani postanowili zapytać żonę Piotra Rubika o konkurs Miss Polonia. Influencerka w odpowiedzi nie ukrywa, że z perspektywy czasu jej stosunek do tego typu wydarzeń uległ zmianie i znacznie różni się od tego, jaki miała, gdy sama starała się o koronę. "Przestałam oglądać wybory Miss w 2006 r. To już dawno nie to samo, co 20 i więcej lat temu" - napisała krótko, ale wymownie ogródek Rubik.

Agata i Piotr Rubikowie celebrują 17. rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się do wyjątkowego miejsca

Agata i Piotr Rubikowie od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Ich relację od dawna można śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie nie brakuje czułych gestów i wspólnych chwil - zarówno na zdjęciach, jak i filmikach. Widać, że po 17 latach małżeństwa ich uczucie wciąż jest tak samo mocne, jak na początku związku. Z okazji rocznicy zabrali córki i polecieli do Honolulu, by razem uczcić ten wyjątkowy dzień. Na Instagramie Agaty Rubik pojawił się romantyczny post. Na zdjęciu pozuje z mężem, trzymając go za ręce i patrząc mu głęboko w oczy. W opisie nie zabrakło szczerości i humoru. "17. rocznica ślubu w naszym ulubionym Honolulu! Aloha, mahalo i oby się nigdy nie ze****o" - napisała. Internauci błyskawicznie zareagowali, obsypując parę ciepłymi komentarzami: "Pięknie razem. Wszystkie dobrego na dalsze lata, w zdrowiu i radości", "Oby zawsze trwało! Afirmujemy skutecznie bez nie", "Pięknej, prostej i słonecznej drogi razem", "Nic się nie zmieniliście".