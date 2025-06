Juliusz Machulski miał okazję rozmawiać z Marcinem Mellerem w jego programie "Mellina". Reżyser został zapytany przez dziennikarza o najtrudniejszą współpracę aktorską w jego karierze. Wtedy Juliusz Machulski wspomniał Pawła Kukiza. Przyznał, że Kukiz "zagrał, jak trzeba" i nawet został nagrodzony na festiwalu w Gdyni za debiut, ale nie potrafili się dogadać na planie. - To była kompletnie nie moja grupa krwi, jak to się mówi. Zrobiłem ten film w 19 dni, żeby mieć spokój. (...) To był ktoś, kogo nie ja obsadziłem, nie bardzo się wyczuwaliśmy - powiedział i dodał, że Paweł Kukiz "miał jakieś problemy" i nie radził sobie z warsztatem aktorskim. Na reakcję Pawła Kukiza nie trzeba było długo czekać.

