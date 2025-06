Paulina Smaszcz w ostatnich miesiącach mierzy się z wieloma wyzwaniami. W sprawie kobiety petardy toczą się dwa postępowania o ochronę dóbr osobistych. Jedno z powództwa Macieja Kurzajewskiego, a drugie Katarzyny Cichopek. To jednak nie wszystko, ponieważ prezenterka wciąż nie dogadała się z Kurzajewskim w sprawie majątku. 10 czerwca Smaszcz ponownie spotkała się z byłym mężem w sądzie. Prezenterka stara się jednak nie tracić pogody ducha. Na jej profilu właśnie pojawiło się nagranie z wyjątkowej imprezy w doborowym towarzystwie.

Paulina Smaszcz bawi się w najlepsze. Takie nagrania to u niej rzadkość

"Czy kiedykolwiek byliście na bingo disco? Jaka wspaniała zabawa dla dojrzałych kobiet i mężczyzn! Polecam z całego serca i roztańczonej duszy" - napisała z entuzjazmem Paulina Smaszcz pod nagraniem z imprezy. Na wideo widzimy uśmiechniętą i pełną energii prezenterkę, która w pełni korzysta z wolnego wieczoru, dając się ponieść tanecznej atmosferze. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanek, które nie kryły radości, widząc Smaszcz w tak dobrej formie. "Super zabawa. Proszę się bawić, jakby jutra miało nie być. Ściskam mocno", "Cudowne widzieć uśmiech i radość. Podziwiam panią", "Super, nareszcie wracasz do siebie! Udanej zabawy" - pisały z serdecznością. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Paulina Smaszcz wściekła jak nigdy. Takiego wyróżnienia się nie spodziewała

10 czerwca odbyło się Pudelek Pink Party - wydarzenie, na którym pojawiło się wiele znanych twarzy ze świata mediów i show-biznesu. Jedną z bohaterek wieczoru była Paulina Smaszcz. Prezenterka otrzymała od redakcji nagrodę w kategorii "Drama roku". Wyróżnienie było bezpośrednim nawiązaniem do konfliktu z Maciejem Kurzajewskim. Statuetkę w jej imieniu odebrała Marianna Schreiber. Prezenterka była jednak obecna na miejscu. Chwilę po wręczeniu nagrody doszło do nieoczekiwanej sceny. Smaszcz rozbiła statuetkę i wystosowała ważny apel. - Wręczając takie nagrody kobiecie, która walczy w imieniu tysiąca kobiet, wielu tysięcy kobiet, którym zabrano prawo głosu, nie chcą się z nimi rozliczać z finansów, nie chcą przyznać się do kłamstw. Kobiet, które są manipulowane i poniżane. Tym samym Pudelek zabrał tym kobietom głos - grzmiała.