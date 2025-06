Małgorzata Rozenek debiutuje w śniadaniówce TVP. "Myślałam, że Doda"

Małgorzata Rozenek od lat jest związana ze stacją TVN. To właśnie tam w 2012 roku zaczęła swoją karierę od prowadzenia programu "Perfekcyjna pani domu". Potem potoczyło się błyskawicznie, a Małgorzatę Rozenek można było zobaczyć w reality show takich, jak: "Bitwa o dom" (gdzie była jurorką), "Azja Express" czy "Iron Majdan" (gdzie była uczestniczką). Prowadziła też "Piekielny hotel" i "Projekt Lady". W 2022 roku została też współprowadzącą "Dzień dobry TVN", co było spełnieniem jej marzenia. Nic dziwnego więc, że w niedzielę 22 czerwca jej fani przecierali oczy ze zdumienia, gdy zamiast na ekranie TVN zobaczyli ją w TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek będzie miała nowy format w TVN. Uchyliła rąbka tajemnicy. "Sama wymyśliłam i wyprodukowałam"

Małgorzata Rozenek w TVP! Widzowie w szoku

Choć być może nie każdy wie, to Małgorzata Rozenek gościła już w TVP w 2007 roku. Wystąpiła wtedy w programie "Zacisze gwiazd". Jednak w "Pytaniu na śniadanie" pojawiła się dopiero teraz w niedzielę 22 czerwca po raz pierwszy. W śniadaniówce Telewizji Polskiej zaprezentowała się w dopasowanym komplecie w kolorowe paski, składającym się z bluzki z krótkimi rękawami i zapiętej na parę guzików oraz ołówkowej sukienki, która sięgała jej niemal do kostek. Stylizacja podkreślała jej figurę, a delikatny makijaż urodę. Do tego Małgorzata Rozenek rozpuściła swoje włosy i lekko je pofalowała.

Z pewnością nie tylko sama obecność Małgorzaty Rozenek w TVP była zaskakująca, ale także temat, który poruszyła wraz z Radosławem Majdanem. Razem mówili bowiem o kobiecej piłce nożnej. "Dzień dobry, witamy was serdecznie, słuchajcie, używając terminologii piłkarskiej, mamy dzisiaj w programie pytanie na śniadanie debiutanta" - zaczął Radek Majdan na krótkim nagraniu, które trafiło na Instagram "Pytania na śniadanie". "To prawda, ja dzisiaj jestem tutaj po raz pierwszy. Studio robi wrażenie, szczególnie, że jest studiem plenerowym, a okazją do tego dzisiejszego spotkania... " - powiedziała Małgorzata Rozenek. "Jest piłka nożna, dokładnie reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet. My jesteśmy dumnymi ambasadorami akcji 'Czas na naszą historię', bo kobiety po raz pierwszy zakwalifikowały się historycznie na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. A my jesteśmy po to, żeby o tym mówić, chwalić nasze zawodniczki i je wspierać" - dodała.

Lawina komentarzy po wizycie Małgorzaty Rozenek w TVP. Internauci porównali ją do Dody

Widzowie nie kryli zdziwienia, gdy zobaczyli Małgorzatę Rozenek na ekranie TVP. Na instagramowym profilu stacji posypały się komentarze na ten temat. "A ona już nie była w 'Dzień dobry TVN' i ją wywalili?", "Myślałam, że Doda", "Strach otworzyć lodówkę .. Wszędzie się pcha" - komentowali. Nie wszyscy jednak byli tak krytyczni. Doceniono bowiem jej wypowiedź na temat kobiecej piłki nożnej. "Oglądałem na żywo. Świetne wystąpienie na temat kobiecej piłki nożnej. Rewelacja" - czytamy.