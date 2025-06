Zachowanie Justina Biebera od kilku miesięcy wzbudza mnóstwo kontrowersji. "Wiem, że jestem zepsuty. Wiem, że mam problemy z gniewem. Przez całe życie starałem się być jak ludzie, którzy mówili mi, że muszę być taki, jak oni. A to tylko sprawia, że jestem bardziej zmęczony i zły" - mogliśmy przeczytać w ostatnim wpisie piosenkarza. W sieci pojawia się coraz więcej spekulacji na temat rozstania Bieberów. Plotek z pewnością nie uciszy ostatnie nagranie z Hailey.

Hailey Bieber wyszła na miasto. Reporterzy od razu wyłapali jedną rzecz

Na najnowszym nagraniu z Hailey widać, że na jej serdecznym palcu brakuje obrączki. Co więcej, celebrytka wydawała się celowo eksponować swoją dłoń przed paparazzi. Niektórzy twierdzą, że chciała w ten sposób przekazać swoim fanom informację o rozstaniu z piosenkarzem. Pod wideo zaroiło się od komentarzy. "To, w jaki sposób pokazuje tę dłoń, nie pozostawia żadnych złudzeń", "Hailey celowo machała lewą dłonią. Ona i Justin to już przeszłość. Nie mam co do tego wątpliwości", "Nie obwiniam jej. To, jak ostatnio zachowuje się Justin przechodzi wszelkie pojęcie" - czytamy. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie na końcu artykułu.

Justin Bieber odcina się od znajomych. "Zostaw mnie w spokoju"

W połowie czerwca na profilu Justina Biebera pojawiły się fragmenty prywatnych rozmów z tajemniczym "przyjacielem". Cały kontekst rozmowy nie jest do końca znany. Wygląda na to, że były przyjaciel Biebera zwrócił mu uwagę na jego nieodpowiednie zachowanie, na co ten zareagował bardzo emocjonalnie. "Nigdy nie będę tłumić swoich emocji dla kogoś. Moja złość jest odpowiedzią na ból, który przeszedłem. Konflikt jest częścią relacji. Jeśli nie lubisz mojej złości, nie lubisz mnie. Proszenie osoby, która doświadczyła traumy, aby jej nie miała, jest po prostu podłe" - pisze Bieber. "Nie jestem przyzwyczajony do tego, że ktoś się na mnie wyładowuje. Nie chodzi o to, że nie widzę i nie czuję twojego gniewu" - odpowiada mężczyzna. Po tych słowach piosenkarzowi puściły nerwy. "Ta przyjaźń jest definitywnie zakończona. Nigdy nie zaakceptuję kogoś, kto nazywa mój gniew 'wyładowaniem'. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Blokuję cię" - czytamy.