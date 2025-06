W tym roku koncert w ramach festiwalu "Wodecki Twist" nosił tytuł "Nikt nie opowiada tak, jak Ty". Na scenie wybrzmiały utwory, które fani Wodeckiego doskonale znają. Mogliśmy usłyszeć m.in. "Lubię wracać tam, gdzie byłem", "Z Tobą chcę oglądać świat", ale też "Unforgettable" czy "Raindrops Keep Fallin' on My Head" - piosenki, które inspirowały artystę od młodych lat. Na scenie pojawiło się mnóstwo gwiazd. Wśród nich Kayah, Matt Dusk i Alicja Majewska. Tuż po koncercie w sieci zaczęły pojawiać się komentarze. Widzowie są mocno podzieleni.

"Wodecki Twist" wzbudził mnóstwo emocji. "Nuda" kontra "Niezapomniane emocje"

Niektórym nie przypadły do gustu aranżacje piosenek Wodeckiego. "Wieje nudą. Aranżacje nie dla wszystkich. Da się słuchać panią Majewską, ale oryginału nikt nie zastąpi", "Kto robił te aranżacje? Nijak nie umywają się do oryginału" - czytamy. Część osób zwracała uwagę również na wykonania artystów. "Wodeckiego nic nie zastąpi i taka jest prawda. Niepotrzebnie próbują", "Wszystko fajnie, tylko kto ma w pamięci oryginał.... No nie", "Koncert taki sobie. Wieje nudą" - pisali.

Nie wszyscy podzielają ich zdanie. Pod materiałami z koncertu na Instagramie pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. "Wspaniały koncert, niezapomniane emocje", "Dla mnie to jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń muzycznych w naszym kraju. Od siedmiu lat przybywam do Krakowa, aby zanurzyć się w atmosferze imprez pod szyldem 'Wodecki Twist'", "Coś wspaniałego. Telewizja Polska powinna organizować więcej takich koncertów" - czytamy. A co wy myślicie o "Wodecki Twist"? Dajcie znać w naszej sondzie na końcu artykułu.

Alicja Majewska zachwyciła widzów. "Obroniła pani ten koncert"

Najwięcej komplementów zebrała Alicja Majewska. Widzowie zgodnie stwierdzili, że piosenkarka była najmocniejszą stroną koncertu. "Totalne wzruszenie. Pani Alicja jedyna w swoim rodzaju", "Piękny mieli występ razem na festiwalu w Opolu chyba w 2015 roku. Ciary i najlepszy duet w historii Opola", "Pani Alicja obroniła ten festiwal. Ten utwór zostanie z nami do końca życia" - pisali zachwyceni.