Donald Trump bez przerwy jest pod obserwacją mediów i dziennikarzy. Każde działanie prezydenta USA jest skrupulatnie opisywane w sieci, a następnie oceniane przez internautów z całego świata. Stało się tak również w przypadku aktualnie mającej miejsce renowacji Ogrodu Różanego w Białym Domu. Użytkownicy nie mogą zrozumieć, dlaczego Trump doprowadził to niegdyś pełne zieleni miejsce do takiego stanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Trump zaprasza na BAL - wstęp tylko dla najbogatszych

Donald Trump zrównał część Ogrodu Różanego z ziemią. Internauci piszą o "betonozie"

Na początku czerwca Trump z małżonką rozpoczęli renowację Ogrodu Różanego, by w jego części zbudować swego rodzaju patio, na którym będą mogli gościć przybywających do Białego Domu oficjeli. Od tamtej pory w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia z budowy, na których możemy zobaczyć, jak niegdyś pełen zieleni i kwiatów obszar jest aktualnie zrównany z ziemią i zasypany żwirem. Choć dookoła miejsca renowacji wciąż widoczne są żywopłoty i pozostawione krzewy, internauci nie gryzą się w język, oceniając poczynania Trumpów w ogrodzie.

"Jak widać nie każdy ma dobry gust…", "Niszczy wszystko, czego się nie dotknie", "No i betonoza dotarła do Białego Domu", "Szkoda, ogród był taki piękny!", "Cóż, taki gust... Kto bogatemu zabroni?" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów w mediach społecznościowych. Niektórzy zasugerowali, że prowadzone są renowacje z uwagi na wygodę Melanii Trump, a dokładniej jej umiłowanie do butów na wysokim obcasie. W szpilkach pojawia się na prawie każdym wydarzeniu.

Donald Trump świętował niedawno urodziny. Podczas obchodów miał... drzemać

Ostatnie tygodnie stanowią dość intensywny czas dla Trumpa. Przypomnijmy, że 14 czerwca prezydent USA świętował 79. urodziny, a 15 czerwca odbyła się z tej okazji oraz 250. rocznicy powstania armii amerykańskiej - wojskowa parada. W trakcie obchodów Trump został jednak przyłapany przez fotoreporterów siedząc z zamkniętymi oczami. Prędko w sieci zaczęto spekulować, iż miał uciąć sobie wtedy krótką drzemkę. "Znowu zasypia w swoje urodziny. Nie, to nie jest inauguracja papieża. Parada wojskowa, której desperacko pragnął, a Amerykanie zapłacili za nią miliony... Brak szacunku dla amerykańskiej armii. Hańba" - pisali zniesmaczeni internauci. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Donald Trump przyciął komara na paradzie w dniu urodzin. Melanii też się zamykały oczy".