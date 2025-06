Anna Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych w sieci Polek. Profil żony Roberta Lewandowskiego na Instagramie śledzi obecnie prawie sześć milionów obserwatorów. Gwiazda dba przy tym o częste udostępnianie treści - zdjęć i reelsów, by tak liczne grono fanów mogło być na bieżąco ze sprawami, które dzieją się w jej życiu. Tym razem Lewandowska pokazała się obserwującym w nowej, letniej stylizacji.

Anna Lewandowska zaprezentowała letnią stylizację. "Cudowna inspiracja"

Anna Lewandowska chętnie publikuje na Instagramie zdjęcia z uroczych momentów z dziećmi i mężem. Jak każda kobieta, lubi się też wystroić. Tym razem zaprezentowała się w letnim zestawie, który oczarował internautów. Trenerka postawiła na komplet od marki Nude Projects. Za top z odkrytymi plecami trzeba zapłacić ok. 300 zł, a krótkie spodenki kosztują około 250 zł. Zestaw podkreślił wytrenowaną sylwetkę Lewandowskiej i idealnie kontrastował z jej nienaganną opalenizną.

W komentarzach pod fotografią gwiazdy nie zabrakło komplementów. "Piękny strój, pasuje pani", "Modelka", "Cudowna inspiracja", "Piękna", "Niesamowita kobieta z niesamowitym ciałem", "Rakieta" - pisali zachwyceni fani i znajomi Anny.

Anna Lewandowska podsumowała swój styl. "Łączę w życiu wiele ról"

Anna Lewandowska jest inspiracją dla wielu kobiet nie tylko w kwestii aktywności czy zdrowego stylu życia, ale i mody. Trenerka jest zapraszana na pokazy w Paryżu i sama nie ukrywa, że lubi bawić się stylem. "Łączę w życiu wiele ról: jestem przedsiębiorcą, sportowcem i mamą. I myślę, że widać to w sposobie, w jaki się ubieram. Lubię bawić się modą i łączyć różne fasony: oversizowe kurtki, jeansy, trampki. Mam kilka par szpilek, ale nie noszę ich zbyt często. Przede wszystkim muszę czuć się komfortowo - przeżyć dzień pełen różnych obowiązków. Ubrania powinny dodawać mi pewności siebie. Chcę czuć się dobrze ubrana, a nie wystrojona" - opowiadała swego czasu w wywiadzie dla "L'Officiel Monaco". Co ciekawe, gwiazda wyjawiła też, jaki styl preferują jej pociechy - ośmioletnia Klara i pięcioletnia Laura. "Powiedziałabym, że Klara zdecydowanie woli sportowy styl: uwielbia legginsy i kolorowe T-shirty, najchętniej ze swoimi ulubionymi postaciami z kreskówek. Nie przepada za sukienkami, a ja nie chcę jej do niczego zmuszać. Dużo łatwiej jest ubrać Laurę w sukienkę, ale może to tylko kwestia wieku" - wyjawiła Lewandowska.