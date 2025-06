Doda jest niezaprzeczalnie jedną z najpopularniejszych polskich artystek. Oprócz muzyki i działalności w mediach, piosenkarka jest też kojarzona ze zdrowym trybem życia. Rabczewska chętnie pokazuje na Instagramie jak ćwiczy na siłowni i dba o zbilansowane posiłki. Jak się okazało, już niebawem gwiazda będzie chciała przekuć to w coś większego.

Doda zaskoczyła wyznaniem o planach na najbliższą przyszłość. "Robię formę na wrzesień i październik"

Artystka jest przy tym bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często zabiera głos i opowiada o swoim życiu fanom. W niedawnych InstaStories Doda postanowiła wyjawić obserwatorom, że to, iż aktualnie intensywnie trenuje jest powiązane z chęcią pojawienia się na zawodach sylwetkowych. - Wiem, że bierzecie to, co mówię niekoniecznie zawsze na poważnie. (...) Ale jak powiedziałam, że robię formę na wrzesień i październik, bo chcę brać udział w zawodach miss fitness, to nie żartowałam. Nie żartowałam, właśnie jestem na etapie brania codziennie kreatyny i nadwyżki kalorycznej w postaci 300 kalorii więcej. Zobaczycie, co się będzie działo po wakacjach - opowiedziała w relacji Rabczewska.

Doda nie kryje, że jest dumna ze swojej aktualnej sylwetki i zawdzięcza ją jedynie samodyscyplinie i zawzięciu się. - Jak się ma super sylwetkę i super formę w wieku 20 lat, to wiadomo, że to jest efekt wielu czynników. Ale jak po czterdziestce masz super formę, to jest to tylko jeden czynnik. P********a dyscyplina - skomentowała dosadnie piosenkarka.

Doda dba o swoją sylwetkę, jak i zdrowie. Ten rytuał powtarza co dwa lata

Początkiem czerwca Doda udostępniła również zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć ją podpiętą do aparatury medycznej. Choć początkowo jej fani przestraszyli się, że artystce mogło się coś stać - w opisie pod fotografią Rabczewska wszystko wyjaśniła. "Pierwsze generalne oczyszczanie organizmu zrobiłam przed trasą koncertową 'Siedem pokus głównych', czyli 15 lat temu. Od tamtej pory robię to cyklicznie raz na dwa lata (może powinnam częściej… nie wiem). Wtedy też pierwszy raz w życiu skorzystałam z komory hiperbarycznej, która odmładza od wewnątrz, dotlenia organizm i przede wszystkim przyspiesza regenerację" - opisała gwiazda, ujawniając, że komora hiperbaryczna jest jednym z jej "patentów na zdrowie i urodę".