Książę William urodził się 21 czerwca 1982 roku i właśnie świętuje 43. urodziny. Z tej okazji na instagramowym profilu księcia i jego żony księżnej Kate pojawiła się nowa fotografia. Tradycyjnie już zrobiona przez księżną Kate. Fani ruszyli do komentowania i nie kryją zachwytu nad kadrem.

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje nadal w czerni

Książę William zapozował przed obiektywem żony. Kate zrobiła mu urodzinową fotkę

Już tradycją książęcej pary jest robienie zdjęć i wstawianie ich na Instagram z okazji ważnych wydarzeń, rocznic czy urodzin. Nic więc dziwnego, że gdy w sobotę 21 czerwca książę William kończył 43 lata, jego żona zrobiła mu urodzinową fotkę, która od razu trafiła do social mediów. Tym razem - trochę już wbrew tradycji - książę nie zapozował u boku ukochanej żony czy dzieci, ale... szczeniąt, które niedawno dołączyły do ich rodziny. "Wszystkiego najlepszego! Z miłością C, G, C, L, Orla i szczeniaczki" - czytamy w opisie do zdjęcia.

Na fotografii widać, jak książę William wpatruje się czule w jednego z piesków i obejmuje go dłońmi. W kolejce czeka już kolejny, a z boku kadru widać jeszcze jednego szczeniaka oraz ich matkę, cocker spaniela Orlę, która jest częścią rodziny od 2020 roku. Orla to dziecko Luny, psa brata księżnej Kate, Jamesa Middletona. Widząc zdjęcie, fani oszaleli z zachwytu i ruszyli do komentowania. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin nasz książę! Wygląda na szczęśliwego i we właściwym miejscu", "Wszystkiego najlepszego! To takie urocze zdjęcie", "Jakie słodkie zdjęcie! Wszystkiego najlepszego książę!", "Wszystkiego najlepszego! Widzę, że dostałeś już wszystkie najlepsze prezenty - miłość rodziny i szczeniaków" - komentowali oczarowani fani.

Księżna Kate i książę William powitali nowych członków rodziny. Suczka Orla doczekała się szczeniąt

Wiadomość o tym, że rodzina księżnej Kate i księcia Williama powiększyła się o urocze szczeniaki gruchnęła 24 maja. Wydarzenie to przyniosło mnóstwo radości nie tylko książęcej parze, ale także trójce jej dzieci - księciu Jerzemu, księżniczce Charlotte i księciu Louisowi. Cała rodzina opiekuje się świeżo upieczoną psią mamą i jej dziećmi, które szybko stały się centrum uwagi w królewskich progach. "Wszyscy są bardzo podekscytowani. Matka i dzieci czują się dobrze" - przekazał informator portalu "The Sun". Według nieoficjalnych informacji, para królewska miała wtedy nadzieję, że będzie mogła zatrzymać szczenięta w swoim domu. Wszystko wskazuje na to, że tak się stało.