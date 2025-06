ReZigiusz już po ślubie! Fani przyczepili się do garnituru. "Piżama"

ReZigiusz, a właściwie Remigiusz Wierzgoń, to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych youtuberów. Zaczynał od filmów o grach komputerowych, do których dodał potem nagrania lifestyle'owe, zdobywając jeszcze większe grono fanów. Obecnie może pochwalić się imponującą liczbą obserwujących, których jest ponad pięć milionów. Wszyscy jego fani śledzą nie tylko jego aktywność na Youtubie, ale także życie prywatne. A jest co obserwować, bo ReZigiusz właśnie wziął ślub.

ReZigiusz wziął ślub. Fani wyśmiali jego garnitur

Życie uczuciowe youtubera budzi nie mniejsze emocje niż jego filmy. Dwa lata temu ReZigiusz rozstał się z Weroniką Garsztką, a rok temu zaręczył się z Martą Porębską. Okazuje się, że para długo nie wytrwała w narzeczeństwie, bo właśnie powiedziała sobie "tak" w słonecznej Chorwacji. "A kobita będzie lada moment moją żoną... Jesteśmy już w Chorwacji, w której zwiążemy się przysięgą małżeńską. To tutaj się w sobie zakochaliśmy i to tutaj robimy kolejny wspólny krok w naszym życiu" - napisał na Instagramie. Na razie ReZigiusz i Marta Porębska nie pochwalili się żadnymi zdjęciami i nagraniami ze swojego ślubu, ale wiadomo, że już jest po ceremonii i weselu. Na TikToku pojawiły się bowiem krótkie nagrania z tego wydarzenia. Widzimy na nich, jak youtuber i jego wybranka opuszczają kościół, a także jak prezentują swój pierwszy taniec.

Na ślubie Marta Porębska zaprezentowała się w długiej koronkowej sukni z welonem, ale to ślubna stylizacja ReZigiusza wzbudziła największe emocje. Youtuber postawił bowiem na niebieski, oversize'owy garnitur, który nie spodobał się jego fanom. "Lubię Remika, ale ten garnitur... Wygląda jakby był w piżamie", "Za duży ten garnitur, źle skrojony, powinien być bardziej dopasowany", "Chłop w piżamach do ślubu idzie", "Kto go ubierał?", "Garnitur po dziadku?" - kpili fani. Niektórzy wątpili też w uczucie łączącego ReZigiusza i Martę Porębską. "Szybki ślub, czyli niebawem szybki rozwód.." - pisali.

ReZigiusz był w kilku związkach. To Marta Porębska podbiła jego serce

Zanim ReZigiusz związał się z Martą Porębską był w kilku wieloletnich relacjach. Przez cztery lata był związany z Agatą Sacewicz. 15 sierpnia 2021 roku ogłosił na swoim kanale na Youtubie, że zdecydowali się rozstać. Jednocześnie przyznał, że był to naprawdę piękny okres w jego życiu i nie mógł się pozbierać. "Przeżyliśmy wspólnie dużo pięknych chwil i masę nowych doświadczeń. Mimo wszystko rozstaliśmy się z Agatą w pokoju i zrozumieniu. Nasze ścieżki, którymi się kierujemy w życiu, zaczęły się mocno od siebie różnić. I choć związek to masa wspólnej pracy, którą wkładaliśmy w naszą relację – nie byliśmy w stanie przepracować wszystkiego, na czym nam zależało. Stąd nasza decyzja, by pójść swoimi ścieżkami" - wytłumaczył swoim fanom youtuber. Potem ReZigiusz związał się z przyjaciółką siostry, Weroniką. Razem przeżyli dramatyczne chwile - dziewczyna w wieku 27 lat przeszła udar.