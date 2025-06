W ciągu ostatnich miesięcy w mediach dużo się mówi na temat życia uczuciowego Marianny Schreiber. Wszystko za sprawą wyjątkowej wylewności celebrytki, która robi wiele, aby było o niej głośno. Po rozstaniu z Łukaszem Schreiberem rozprawiała o swojej miłości do Przemysława Czarneckiego. Para przechadzała się nawet po sejmowych kuluarach, ale ich relacja się rozpadała. Ostatnio okazało się, że influencerka ma nowego partnera, prawicowego działacza Piotra Korczarowskiego. Jeszcze niedawno pojawiły się podejrzenia, że ta relacja także przeszła do historii. Jak się jednak okazuje, para zapewnia, że jest zupełnie przeciwnie.

Marianna Schreiber postanowiła poinformować świat o swoich wyborach. "Obydwoje chcemy systemu tradycyjnej rodziny"

Marianna Shreiber podzieliła się z internautami nowym zdjęciem z ukochanym, na którym widzimy jak uśmiechnięci tulą się do siebie. Nie da się ukryć, że najnowszą publikacją chciała uciszyć wszelkie spekulacje na temat kryzysu w ich związku. Celebrytka dodała także kilka słów od siebie. Twierdzi, że każda kobieta potrzebuje mężczyzny, któremu będzie oddana bez reszty. Wspomniała także o systemie tradycyjnej rodziny, w opisie zdjęcia używając hashtagu "#tradwife". Jest to określenie, które ostatnio zyskało sporą popularność w mediach społecznościowych i dotyczy kobiet, które świadomie wybierają tradycyjny modem życia rodzinnego, w którym to kobieta zajmuje się dziećmi i domem a mężczyzna pracuje zawodowo. Skrót pochodzi od angielskich słów "traditional wife" i odnosi się do tradycyjnego, konserwatywnego stylu życia, gdzie role kobiety i mężczyzny są wyraźnie określone.

Daliśmy sobie szansę. Nie będzie to łatwe, ale obydwoje chcemy tego samego systemu tradycyjnej rodziny. I to się liczy

- podkreśliła Schreiber.

