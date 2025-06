Agnieszka Kaczorowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie wrzuca zdjęcia i nagrania, chwaląc się swoją codziennością związaną zarówno z życiem prywatnym, jak i zawodowym. Nie byłaby więc sobą, gdyby nie pochwaliła się followersom, że wyleciała z Polski i wypoczywa na słonecznej Ibizie. Wrzuciła zdjęcia i nagrania na Instagram.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska i Gurłacz spotkali się po "TzG". Z tym zwrócili się do widzów

Agnieszka Kaczorowska wypoczywa na Ibizie. Hasa sobie po kamieniach

Bez wątpienia Agnieszka Kaczorowska nie może narzekać na nudę. W jej życiu sporo się dzieje. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy rozstała się z Maciejem Pelą i układa sobie życie na nowo. Kupiła nowy dom, który właśnie remontuje i urządza, a do tego jest widywana u boku Marcina Rogacewicza, z którym paparazzi przyłapali ją na czułościach. Nie wiadomo jednak, czy to właśnie z nim wybrała się w podróż na Ibizę. Agnieszka Kaczorowska postanowiła się pochwalić fanom serią zdjęć i nagrań z wakacji, ale na żadnym z nich nie widać jej towarzysza podróży.

Na InstaStories widzimy jednak, że Agnieszka Kaczorowska świetnie się bawi na Ibizie, gdzie hasała po kamieniach. "Ja próbująca wejść na dziko do morza" - poinformowała swoich fanów. I przy okazji na nich pozowała szczęśliwa i z uśmiechem od ucha do ucha, prezentując się w stroju kąpielowym. Agnieszka Kaczorowska nie zapomniała jednak o obowiązkach. Została nagrana bowiem, jak stoi przy komputerze i robi przelewy. "Dziś dwudziesty. Podatki trzeba zapłacić" - napisała rozbawiona.

Agnieszka Kaczorowska zareagowała na wymowny wpis Rogacewicza. Napisał o "nowym rozdziale"

Agnieszka Kaczorowska znów wywołała emocje. Wszystko przez to, że zareagowała na wymowny post Marcina Rogacewicza na Instagramie. Aktor dodał czarno-białe zdjęcie portretowe, które podpisał słowami: "Nowy rozdział" i "Wolność". Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. O ile jednak Agnieszka Kaczorowska nie pokusiła się o pozostawienie jednego z nich, to za to polubiła zdjęcie Marcina Rogacewicza. Zwykle w ten sposób okazuje mu publicznie sympatię w social mediach. Gdy zaś została zapytana wprost o jej relację z aktorem, odpowiedziała wymijająco. "Ja się zajmuję teraz 'Tańcem z gwiazdami', nie odbierajmy temu programowi uwagi" - podkreśliła.