Mateusz Morawiecki jest obecny w polskiej polityce od lat. Wcześniej był prezesem zarządu jednego z największych banków w Polsce. W 2017 roku został prezesem Rady Ministrów i pozostawał nim do 2023 roku. Dziś jest jednym z prominentnych posłów Prawa i Sprawiedliwości. 20 czerwca Morawiecki skończył 57 lat. Większość z nas widziała byłego premiera w okularach. Niegdyś pokazał, jak wygląda bez nich. Można się zdziwić!

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki usłyszał zarzuty. Stawił się w Prokuraturze

Mateusz Morawiecki pokazał się w zaskakującej odsłonie. Tak wygląda bez okularów

Mateusz Morawiecki nie tylko zaangażowany jest w sprawy polityczne. Chętnie udziela się także w mediach społecznościowych, gdzie często pokazuje obserwatorom, jak spędza wolny czas. Nie brakuje oczywiście chwil poświęconym najbliższym - były premier ma przecież czwórkę dzieci. Niegdyś polityk zdecydował się opublikować zdjęcia, na których... nie ma okularów! Jest to zdecydowanie rzadki widok. Morawiecki przyzwyczaił nas, że nosi okulary korekcyjne. Na ujęciach zobaczyliśmy posła w iście sportowej odsłonie - bluzie z kapturem, granatowych spodniach i wygodnych, sportowych butach. "Madzia jest opiekunką źrebaka a ja ojcem chrzestnym "Helenki". Początek majówki spędzam aktywnie z rodziną! A państwo – jak?" - napisał wówczas w poście na Facebooku Morawiecki. Poznaliście byłego premiera?

Mateusz Morawiecki ma czwórkę dzieci. Co na co dzień robią?

Mateusz Morawiecki doczekał się czwórki dzieci. Ma już także wnuka, którego rodzice nazwali Stanisław. Jak możemy przeczytać w medialnych przekazach, najstarsza córka byłego premiera, Aleksandra jest absolwentką SGH (Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jej młodszy o dwa lata brat Jeremiasz wyjechał do Wielkiej Brytanii i uczył się w London School of Economics. Media informują, że wybrał kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze. Młodsze dzieci posła PiS, Ignacy oraz Magdalena, uczęszczają do szkoły. Niedawno Morawiecki pochwalił się, jak spędza czas z dziećmi. Tutaj zobaczycie więcej: Sielanka u Morawieckiego. Pokazał, jak teraz wyglądają jego najmłodsze dzieci