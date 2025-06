Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w 2023 roku kupili willę. Na bieżąco pokazywali w sieci wszystkie etapy wykańczania 230-metrowego domu. Zakochani mają do dyspozycji m.in. kilka łazienek urządzonych w minimalistycznym stylu, salon z ogromną kanapą i kominkiem, jadalnię z wielkim stołem i oknami z widokiem na przyrodę oraz sypialnię. Na tym jednak nie koniec, ponieważ ostatnio pochwalili się strefą relaksu i pralnią.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pokazali "wannę spa" i pralnię. Internauci komentują

Ostatnio influencerzy opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym zaprezentowali internautom strefę relaksu znajdującą się w ogrodzie. Dąbrowski i Przybysz mogą do woli pluskać się w luksusowej wannie z bąbelkami i podgrzewaną wodą. Strefa relaksu jest otoczona drzewami oraz lampionami. Influencerzy chętnie z niej korzystają, o czym poinformowali w opisie kadrów. "Nasza strefa relaksu. Uwielbiamy wannę spa za to, że niezależnie - czy jest na dworze zimno, czy ciepło, o każdej porze roku stanowi idealne miejsce do odpoczynku i regeneracji" - napisali w mediach społecznościowych. Publikacja od razu przykuła uwagę internautów, którzy ruszyli z komentarzami. "[Wanna - przyp.red.] idealnie się wpasowała" - czytamy.

Nieco mniej entuzjazmu wzbudziła pralnia influencerów, która nie należy do największych pomieszczeń w ich domu. Przybysz i Dąbrowski zapewniają jednak o tym, że jest bardzo funkcjonalna. "To jedno z najbardziej praktycznych miejsc w naszym domu, a do tego teraz wygląda jak z katalogu" - czytamy w opisie nagrania, na którym pokazali pomieszczenie. Internauci nie byli przekonani do metrażu pralni. "Jaką ma szerokość?", "Jak dla mnie za małe pomieszczenie. Mało praktyczne. Plus za kolory" - pisali w sekcji komentarzy. Po kadry z domu Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Jan Dąbrowski o domu. Nie spodziewał się takich wydatków

W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Jan Dąbrowski wspomniał o kwotach wydanych na nieruchomość. - Jak rozmawiam ze znajomymi, to każdy zakładał jakąś tam kwotę na budowę, a potem coś dochodziło. Zawsze dochodzi mnóstwo elementów, których wcześniej się nie zauważało, więc troszeczkę koszty przewyższyły nasze oczekiwania - mówił.