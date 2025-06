Ruda z Red Lips podzieliła się osobistym dramatem. Opowiedziała o utracie ciąży

Joanna Lazer, szerzej znana jako Ruda, z zespołu Red Lips podzieliła się ostatnio ze swoimi fanami wyjątkowo osobistą historią. W rozmowie z Agatą Zjawińską dla "Dzień dobry TVN" artystka opowiedziała o dramatycznych doświadczeniach związanych z utratą dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja Sołtysik kilkukrotnie poroniła. Dziś mówi, jak rozmawiała o tym z synem Stasiem

Ruda z Red Lips zaskoczyła wyznaniem. Opowiedziała o bolesnej stracie

Lazer obecnie jest w szóstym miesiącu ciąży, a mimo to wciąż koncertuje. Gwiazda z sukcesem łączy wymagania sceniczne z dbaniem o swój stan. To jednak nie jest pierwsza ciąża wokalistki, gdyż jak przyznała, ma za sobą trzy inne próby zostania mamą. Artystka przed kamerami śniadaniówki zdecydowała się na emocjonalne wyznanie. - Zdarzyło się, że w piątek byłam na badaniu USG, gdzie byłam w ciąży, tylko to był bardzo jeszcze wczesny etap. Dostaliśmy diagnozę, że niestety serce przestało bić, a w sobotę jechaliśmy grać koncert - wyznała z emocjami Ruda. Choć artystka miała możliwość zrobienia sobie przerwy od koncertowania, to nie zdecydowała się na nią. Jak sama wyznała, występy były dla niej odskocznią, terapią i sensem - dawały siłę, której potrzebowała, by przetrwać czas żałoby i niepewności. Wokalistka nie ukrywa, że nieocenione było również wsparcie męża, gitarzysty zespołu Łukasza Lazera. - To było ciężkie ostatnie lata na pewno. Ale dzisiaj już jest lepiej - powiedziała Joanna.

Ruda z Red Lips pomimo ciąży nie zwalnia tempa. Scena to jej drugi dom

Ruda z Red Lips aktualnie mimo zaawansowanej ciąży nie rezygnuje z koncertów, pokazując, że życie sceniczne może iść w parze z ciążą, jeśli tylko towarzyszy mu zdrowy rozsądek. W tym samym wywiadzie Lazer opowiedziała, jak wygląda jej codzienność w trasie. Chociaż sylwetka artystki naturalnie się zmienia, Ruda nie zrezygnowała z własnego stylu. Rockowe stylizacje wciąż królują, choć, jak sama przyznała, te musiały nieco ewoluować i outfity trzeba dobierać ostrożnie, bo za miesiąc już mogą nie pasować. Okazuje się, że nie tylko sceniczne przygotowania są inne, a zmianie uległa też atmosfera w zespole. - Trochę spokornieliśmy. W busie mówi się teraz o dietach i kto, jakie leki przyjmuje - śmieje się artystka.