Ralph Kaminski niedawno pojawił się na Polsat Hit Festiwalu u boku Maryli Rodowicz, a następnie mogliśmy zobaczyć go na scenie podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Piosenkarz wykonał tam piosenkę Edyty Geppert. Wokalista nie zwalnia tempa i już przygotowuje się do występu na Męskim Graniu. Jak się okazuje, przydarzył mu się wypadek, który zmusił go do refleksji.

Zobacz wideo Ralph chce jechać na Eurowizję. Wyjawił, na jakich warunkach

Ralph Kaminski przewrócił się na chodniku. Źle się to dla niego skończyło

Już za kilka dni, bo 26 czerwca, rozpocznie się Męskie Granie. Ralph Kaminski jest jedną z gwiazd wydarzenia, więc prężnie przygotowuje się do występu. Pojawiły się jednak pewne komplikacje. Piosenkarz doznał urazu, o czym poinformował 19 czerwca w mediach społecznościowych. "Dzisiaj kolejny dzień prób do Męskie Granie Orkiestra 25 (wolnego nie ma). Z niedzieli na poniedziałek po czwartej rano wróciłem do Warszawy, by zdążyć na próbę taneczną, która odbywała się o dziesiątej. W przerwie na kawę, idąc chodnikiem, przewróciłem się i złamałem duży palec u stopy (będę wam kulał przez chwilę na scenie)" - przekazał poprzez wpis na Instagramie. Jak sam zauważył, jest to znak, by nieco zwolnić. "Dostałem sygnał z góry, żeby trochę zwolnić i tak jak w życiu - raz triumf, raz upadek" - stwierdził Kaminski.

Ralph Kaminski szczerze o hejcie w kierunku Dody

Od pewnego czasu w mediach głośno jest o Dodzie. Chodzi o jej problemy z byłymi partnerami. Emil Stępień i Dariusz Pachut w swoich wypowiedziach nie ukrywają niechęci do piosenkarki. Wielu uderza w gwiazdę, a ona sama ma dostawać nawet pogróżki. O tę sprawę nasz reporter zapytał Ralpha Kaminskiego, który podkreślił, że nie do końca wie, gdzie leży prawda. - Ja nie wiem, ciężko mi się wypowiedzieć, bo ja nie wiem, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Nie jestem w tym temacie wtajemniczony - stwierdził piosenkarz. - Na pewno ona jest wielką artystką, wielką piosenkarką i myślę, że to jest najważniejsze. Ja jej życzę szczęścia, żeby znalazła miłość, żeby miała dobrych ludzi wokół siebie i niech się jej darzy - powiedział w rozmowie z Plotkiem muzyk.