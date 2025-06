Pawłowski podziękował reżyserowi. Fani nie spodziewali się reakcji Karolaka

Po latach od emisji ostatniego odcinka "Rodzinki.pl" jeden z najmłodszych bohaterów produkcji powrócił wspomnieniami do czasów początku kręcenia serialu. Mateusz Pawłowski, znany widzom jako Kacperek Boski, opublikował emocjonalny wpis, w którym podziękował reżyserowi serialu za otwarcie drzwi do świata aktorstwa.

Mateusz Pawłowski wspomina początki kariery. Słowa skierowane do Patricka Yoki łapią za serce

Dziś Pawłowski ma już 21 lat i nie ukrywa, że właśnie rola w tej kultowej produkcji miała ogromny wpływ na jego artystyczny rozwój. W najnowszym poście na Instagramie młody aktor opublikował zdjęcie z Patrickiem Yoką - reżyserem "Rodzinki.pl". Aktor podkreślił w opisie do fotografii, jak ważną postacią na jego zawodowej drodze był artysta. "Panie Patricku, chciałem Panu podziękować, nawet szczerze mówiąc, nie wiem, od czego zacząć. Za to, że mnie pan zauważył, dał mi szansę i nadal ją pan daje. Za pana cierpliwość, wyrozumiałość i chęć pomagania mi w rozwoju. Dzięki panu mogę doświadczać (i doświadczyłem) naprawdę wielu niesamowitych rzeczy, których prawdopodobnie nigdy w życiu bym nie przeżył" - napisał. W dalszej części swojego wpisu Pawłowski wyraził także głęboką wdzięczność wobec reżysera za to, że ten dostrzegł w nim potencjał aktorski i pomógł mu go rozwijać. "Otworzył mi pan drogę, za co nigdy nie będę w stanie w pełni się odwdzięczyć. Po prostu dziękuję za wszystko. Dziękuję również całej ekipie za te wiele miesięcy wspólnej pracy" - podsumował Pawłowski.

Mateusz Pawłowski opublikował poruszający wpis. Komentarze Adama Zdrójkowskiego i Tomasza Karolaka wywołały poruszenie

Post Mateusza Pawłowskiego nie przeszedł bez echa. W sekcji komentarzy pojawiły się słowa od jego kolegów z obsady. Adam Zdrójkowski napisał krótkie "do zobaczenia", na co odpowiedział mu Pawłowski. "Z tobą się niedługo widzę piękny i tak". Co może oznaczać, że aktorzy już niedługo zobaczą się na planie "Rodzinki.pl". Równie dużo zamieszania wywołała reakcja Tomasza Karolaka. Aktor zostawił zdawkowy komentarz. "Mhm" - napisał. Tak oszczędna i zagadkowa odpowiedź otrzymała wiele polubień od fanów, pozostawiając po sobie jeszcze więcej pytań.