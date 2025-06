Chodakowska wyjawiła, jak osiągnąć sukces. To pomogło jej zarobić miliony

Ewa Chodakowska od lat skupia się na tym, by pomóc Polkom w osiągnięciu wymarzonych sylwetek. Gwiazda jest obecnie nie tylko trenerką fitness, ale i bizneswoman, która z powodzeniem sprzedaje swoje produkty - zarówno żywność, jak i kosmetyki. Dziś celebrytka może pochwalić się pokaźnym majątkiem. Jak przyznała, przez lata ciężko pracowała, by osiągnąć sukces.

Ewa Chodakowska jest jedną z najbogatszych Polek. Wspomina swoje pierwsze prace

Jak wynika z rankingu "Wprost" z 2024 roku, Ewa Chodakowska jest 30. na liście najbogatszych Polek, a jej majątek szacuje się na 222 miliony złotych. Choć trenerka fitness niewątpliwie osiągnęła sukces, to wymagało to od niej wiele pracy. Jak wspominała w rozmowie z "Forbes", nie zawsze miała na siebie pomysł. Dwie dekady temu wyjechała do pracy za granicę. "Nigdy nie brakowało mi odwagi i ciekawości do poznawania świata. Chciałam być niezależna i wiedziałam, że tę niezależność mogą dać mi także własne pieniądze. Dlatego bardzo szybko zaczęłam pracować na własny rachunek. 20 lat temu wyjechałam do Londynu" - wyjawiła w rozmowie z magazynem. "Tam sprzątałam, stałam za barem, pracowałam w restauracjach, opiekowałam się dziećmi. Pracowałam często po 12 godzin dziennie, oszczędzając każdy grosz. Nauczyłam się ciężkiej pracy i konsekwencji w działaniu. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. Pracowałam czysto zarobkowo" - podkreślała.

Ewa Chodakowska miała na siebie wiele pomysłów. Takie ma rady dla osób, które chcą osiągnąć sukces

We wspomnianym wywiadzie trenerka fitness opowiedziała o tym, że szukała swojej drogi poprzez próbowanie sił w różnych branżach. "Moi rodzice nieraz załamywali ręce, widząc, ile różnych rzeczy próbuję i w żadnej dziedzinie nie mogę dłużej zagrzać miejsca. Szkoły sportowe, stosunki międzynarodowe, fotografia i ostatnie aktorstwo. W końcu przerwałam studia aktorskie i wyjechałam do Grecji kontynuować naukę w szkołach... sportowych. Po aktorstwie została mi dykcja, umiejętność pracy głosem i zero stresu przed kamerą, po fotografii estetyka obrazu, która dziś jest mi niezbędna do prowadzenia moich mediów społecznościowych" - wyjawiła na łamach "Forbes".

Jak zaznaczyła celebrytka, kobiety muszą od lat mierzyć się ze stereotypami. "Wiele rzeczy, które są naturalnie przypisywane mężczyznom, kobieta musi wywalczyć, a kobieta odnosząca sukces wciąż często jest postrzegana przez pryzmat męski. To przed kobietami stoją inne oczekiwania na rynku" - oceniła. Jakie rady Chodakowska ma dla osób, które chcą osiągnąć sukces? Wspomina o kilku czynnikach. "Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, zrealizować swój cel, to potrzebna jest praca, zaangażowanie, dyscyplina, upór w dążeniu do celu i wiara we własne możliwości" - podsumowała.