Edyta Górniak jest dumną mamą 21-letniego Allana, który niedawno zmienił swoje nazwisko z Krupa (po ojcu) na Enso. Artystka przez większość życia wychowywała chłopaka samotnie, co wpłynęło na ich silną aktualnie relację. Matka, jak i syn wypowiadają się o sobie nawzajem w ciepłych słowach i często pokazują się wspólnie na różnego rodzaju wydarzeniach. W najnowszym wywiadzie Górniak ujawniła jednak, że istnieje pewien aspekt w zachowaniu Allana, który ją denerwuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Górniak o alimentach. Mówi, jakie krzywdy wyrządził Allanowi Dariusz Krupa. Byłaby gotowa, by spotkać się z nim po latach?

Edyta Górniak wyjawia prawdę o synu Allanie. "To mnie po prostu wybija"

W rozmowie z Plejadą Górniak poruszyła temat relacji z synem, podkreślając m.in., że jest dość nadopiekuńczą mamą. - Myślę, że on się już do tego przyzwyczaił - skomentowała gwiazda, mówiąc o Allanie. Choć mają ze sobą bardzo dobry kontakt, piosenkarka opowiedziała o jednej rzeczy, która denerwuje ją w 21-latku. - Ma taką fajną umiejętność żartowania, kiedy jestem zdenerwowana. Ja tego nie lubię, bo jak jestem zdenerwowana, to chcę być zdenerwowana. Jak ktoś podchodzi i mnie rozśmiesza, to tego nie lubię. To mnie po prostu wybija - opowiedziała w wywiadzie Górniak. Mimo tego artystka kocha syna i mówi, że jest on też "bardzo dzielny, mądry, wrażliwy i inteligentny".

Edyta Górniak opowiedziała o przyszłości dotyczącej kariery syna. Allan ma za sobą ważne doświadczenia

O Allanie Górniak porozmawiała również z redakcją Eski. Przy okazji tego wywiadu piosenkarka była jednak pytana o zawodową działalność chłopaka oraz jego przyszłość. Przypomnijmy, że Allan dał się poznać polskim odbiorcom jako muzyk, m.in. wydając nawet rapowe piosenki pod pseudonimem Enso - "Lambada", "Dżentelmen", czy też powstały we współpracy z byłą dziewczyną Nicol Pniewską utwór "Fake Love". W rozmowie z mediami Górniak nawiązała do burzliwego zerwania Allana i Nicol, mówiąc, jak odbiło się to na podejściu chłopaka do dalszej działalności muzycznej. - Ma bardzo trudne doświadczenie za sobą, ale to mu dało bardzo dużo wiedzy, nauki, więc myślę, że na jakiś czas taka ściąga, na co uważać, na jakie struktury między ludźmi, że to go wesprze - opowiedziała artystka. Więcej na temat całej sprawy przeczytacie w artykule: "To koniec solowej kariery Allana Enso? Edyta Górniak zabrała głos".