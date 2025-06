Mama Pauliny Rzeźniczak stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w plenerze, nad klimatycznym jeziorem. Nowicka miała na sobie białe, koronkowe spodnie i oversizową marynarkę. Jej ukochany również zdecydował się na jasne kolory - postawił na beżowy garnitur. Paulina Rzeźniczak wrzuciła na swój profil kilka wyjątkowych ujęć z uroczystości. Widać, że całe przyjęcie miało kameralny charakter. Nie da się jednak ukryć, że wszystko wyglądało naprawdę szykownie. Najwięcej uwagi przyciągała oczywiście mama Rzeźniczak. Fani nie mogli wyjść z podziwu.

Zobacz wideo Rzeźniczak dostał propozycję z Tańca z Gwiazdami! "Nie chcę, żeby żona czuła się niekomfortowo"

Rzeźniczakowie na weselu. W komentarzach istne szaleństwo

Stylizacja teściowej Rzeźniczaka skradła show. "Mama jakie hot nogi! Paulina, stylizacja chyba wybrana przez ciebie. Dużo szczęśliwych dni dla młodej pary", "Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy. Pięknie wyglądała i jaka laska", "Mama wyglądała obłędnie", "Nie wiem, ile lat ma pani mama, ale petarda. Super strój, cudownie" - pisali. Sporo komplementów zebrała również sama Paulina. Influencerka założyła na siebie długą, różową suknię z odkrytymi ramionami. Wokół szyi Rzeźniczak obwiązała się materiałową różą. "Paulina, wyglądałaś olśniewająco", "Piękna sukienka, wszyscy wyglądaliście bosko", "Ta sukienka cudo, gdzie można taką kupić?" - pisały zachwycone obserwatorki. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w naszej galerii.

ŚlubOtwórz galerię

Jakub Rzeźniczak dostał propozycje wystąpienia w "Tańcu z gwiazdami". Dlaczego odmówił?

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. W mediach już pojawiają się nazwiska pierwszych uczestników. Niektórzy zastanawiają się, czy produkcja proponowała udział Rzeźniczakowi. Okazuje się, że tak. Stacja chciała, by piłkarz pojawił się w poprzedniej edycji, jednak celebryta nie był zainteresowany tą propozycją. "Podziękowałem za zainteresowanie i odmówiłem. Pojawił się taki pomysł i dostałem telefon, ale myślę, że jest to program, do którego niekoniecznie chciałbym w tym momencie swojego życia pójść. Po prostu myślę, że nie byłoby to też do końca komfortowe dla mojej żony, bo dla mnie taniec jest rzeczą dosyć intymną. Myślę, że są rzeczy, z których po prostu warto zrezygnować" - tłumaczył w rozmowie z Newserią.