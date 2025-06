Marianna Schreiber dała się poznać na różnych płaszczyznach. Była freak-fighterką, występowała w programach: "Top Model" i "Królowa przetrwania", a obecnie prowadzi show "Naga prawda" w telewizji wPolse24. W sieci głośno robiło się też o jej partnerach. Jak wiadomo, 13 czerwca padło orzeczenie końcowe w sprawie jej rozwodu z Łukaszem Schreiberem. U Marianny Schreiber w ostatnim czasie dużo się dzieje. Kobieta jest również mamą Patrycji. 19 czerwca wraz z córką wybrała się na procesję Bożego Ciała. W sieci pojawiło się nagranie.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber bez gryzienia się w język o decyzji Lewego. Zawiodła się?

Marianna Schreiber poszła z córką na procesję. Pokazała nagranie

19 czerwca ma miejsce święto Bożego Ciała. Tego dnia w całej Polsce odbywają się procesje. Marianna Schreiber postanowiła wziąć udział w jednej z nich. W tym wydarzeniu towarzyszyła jej córka Patrycja. Dziewczynka zaledwie miesiąc wcześniej przyjęła pierwszą komunię. W związku z tym na procesji pojawiła się w białej albie. Miała również pelerynę z kożuszkiem i wianek na głowie. Jej mama postanowiła ubrać się w podobnych odcieniach. Marianna Schreiber postawiła na biel. Wybrała marynarkę i garsonkę z guzikami. W mediach społecznościowych opublikowała nagranie, na którym widać, jak Patrycja radośnie rozrzuca kwiaty. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Więcej zdjęć tutaj.Otwórz galerię

Marianna Schreiber zapytana o obecnego partnera. Fani mogli liczyć na szczerą odpowiedź

Marianna Schreiber często otwiera się przed fanami na Instagramie. W kolejnej sesji pytań i odpowiedzi nie zabrakło nawiązań do jej rzekomego, kolejnego o rozstania, tym razem z Piotrem Korczakowskim. "Marianko, z czego wynika u ciebie taka częsta zmiana partnerów?" - zapytał internauta. Schreiber zareagowała. "Co to znaczy częsta? Ja miałam męża jedną trzecią swojego życia" - odpisała. Schreiber pokusiła się jeszcze o jedno wyznanie. "Non stop. Non stop. Non stop otrzymuję pytania, komentarze – wszędzie – o moje życie miłosne. Kochani, ja wiem, że ja się sama uzewnętrzniałam. Wiem, że macie prawo wiedzieć. Ale pamiętajcie w tym wszystkim, że ja też mam swoje uczucia" - podkreśliła w dosadny sposób. ZOBACZ TEŻ: Marianna Schreiber zapytana o przyjaźń z eks. Jej reakcja? To trzeba zobaczyć