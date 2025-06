Burza na profilu Korwin Piotrowskiej. Poszło o czerwone paski na świadectwie

Karolina Korwin Piotrowska nie boi się zabierać głosu w trudnych sprawach. Na profilu dziennikarki często pojawiają się wpisy nawiązujące do aktualnych problemów społecznych. Niedługo rozpoczną się wakacje. Zanim jednak to nastąpi, miliony uczniów odbierze swoje świadectwa. Jedni z biało-czerwonym paskiem, inni bez. Dla wielu rodziców to właśnie te dwie kreski są wyznacznikiem osiągnięć dziecka. Korwin Piotrowska postanowiła przypomnieć, że warto patrzeć szerzej i nie sprowadzać wartości młodego człowieka wyłącznie do ocen na papierze. "Rodzice przeczytajcie" - apelowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy polska szkoła jest do niczego? [SONDA]

Karolina Korwin Piotrowska apeluje do rodziców. "Wsadźcie sobie te czerwone paski w..."

Dziennikarka udostępniła na swoim profilu wpis Michała Zawadki, który postanowił przypomnieć rodzicom o tym, że biało-czerwone paski nie są czymś, za czym powinny gonić ich dzieci, a ich brak nie jest powodem do wstydu. "Drodzy rodzice, wsadźcie sobie te czerwone paski głęboko w d**ę" - grzmiał. Zawadka co roku otrzymuje wiadomości od uczniów, których przeraża wręczenie świadectw.

"Kocham lato, jednak nienawidzę początku wakacji. Szczególnie właśnie wtedy, czytam wszystko to, o czym nie wiedzą rodzice. A może nie chcą wiedzieć, bo sami do tego doprowadzają… Jestem jednak przekonany, że powinni to przeczytać. (...) Wiem, że w najbliższych dwóch, trzech tygodniach wybuchnę jeszcze wiele razy łzami i złością. Bo kolejny zawiedziony wynikami dziecka rodzic, nie będzie potrafił połknąć swoich słów i swoje kompleksy i brak świadomości wyrzyga na dziecko" - pisze Zawadka w poście, który udostępniła na swoim profilu Korwin Piotrowska.

Rodzice odpowiadają na apel Karoliny Korwin Piotrowskiej

Pod postem udostępnionym przez dziennikarkę zaroiło się od komentarzy. Zdecydowana większość zgadza się z wpisem Zawadki. "Pani Karolino...jako matka, mówię brawo", "O to to to! Zawsze powtarzam córce, że to tylko oceny i że to, jakim jest człowiekiem, jest ważniejsze", "A ja chcę mieć szczęśliwego i zdrowego psychicznie syna, czerwone paski mam głęboko w d***e", "Czytam i płaczę...moja córka kończy właśnie szkołę podstawową i nie wyobrażam sobie oceniać ją przez pryzmat wyników w szkole" - pisali.