Szpak wrzucił zdjęcie z tajemniczą kobietą. Podpis wywołał spore poruszenie

Michał Szpak jest jedną z najbardziej charakterystycznych i najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artysta często występuje i pojawia się na różnych wydarzeniach kulturalnych, a do tego jest także mocno aktywny w mediach społecznościowych. Szpak zamieszcza w nich zarówno posty dotyczące jego działalności zawodowej, jak i życia prywatnego.

Michał Szpak udostępnił zdjęcie z tajemniczą kobietą. Fani zachwyceni

19 czerwca na instagramowym profilu piosenkarza pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Szpaka u boku pewnej młodej kobiety. Gwiazdor nie trzymał jednak obserwatorów w niepewności i oznaczył na fotografii towarzyszkę - to znana polska DJ-ka Martyna Maya, znana szerzej pod pseudonimem VTSS. "Moja Miłość" - podpisał kadr Szpak. Jak się okazało, muzyk pojawił się na występie DJ-ki w Poznaniu, gdzie wraz z nią stanął nawet na scenie. Oprócz wspólnego zdjęcia artysta opublikował też nagranie z imprezy, w którego tle możemy usłyszeć utwory miksowane przez VTSS.

Fani Szpaka prędko udali się do sekcji komentarzy, by odnieść się do zaskakującego zdjęcia oraz przede wszystkim podpisu pod nim. "Ślicznie razem wyglądacie", "Co za duet", "Szaleństwo na całego", "Ten duet to ogień. Techno królowie!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów obserwatorów.

Inne zdjęcie Michała Szpaka wywołało już w przeszłości sporo spekulacji. Artysta nie odniósł się do nich

Nikogo nie dziwi fakt, iż zagorzali fani gwiazd śledzą ich poczynania, jak i interesują się ich życiem prywatnym - w tym także i miłosnym. W czerwcu 2024 roku obserwatorów Szpaka zainteresowała inna osoba, która wraz z muzykiem zapozowała wspólnie do zdjęcia. Michał udostępnił wtedy fotografię z grupą znajomych, a jeden z nich po prostu go obejmował. Internauci momentalnie zaczęli dopytywać w komentarzach, czy jest to partner lub mąż artysty, na co sam Szpak nawet nie odpisał. Inni fani postanowili jednak odnieść się do tych wpisów i stanąć w obronie gwiazdy. "Jaki mąż? Po prostu przyjaciel, artysta, fotograf, projektant mody również"; "To jego życie prywatne, Michał decyduje czym się dzieli, a co chce zostawić dla siebie"; "Wścibstwo to pierwszy stopień do piekła. Masz tam bardzo blisko. Co z tobą nie tak? Ty nie masz swojego życia, że próbujesz wchodzić z brudnymi buciorami do czyjegoś życia?" - mogliśmy przeczytać pośród postów.