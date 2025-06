Tuchlińska na fotografii z synem. Pokazała rodzinny kadr

Patrycja Tuchlińska od 2018 roku związana jest z miliarderem Józefem Wojciechowskim. Od samego początku kontrowersje w mediach budzi różnica wieku pomiędzy zakochanymi, która wynosi aż 48 lat. Para wychowuje dwójkę dzieci: Augusta, który urodził się w 2021 roku i Aurorę, która przyszła na świat trzy lata później.

Patrycja Tuchlińska z synem u boku spotkała się z przyjaciółką. August rośnie jak na drożdżach

Choć na co dzień Patrycja Tuchlińska konsekwentnie strzeże prywatności swoich dzieci i rzadko publikuje z nimi zdjęcia w mediach społecznościowych, to od czasu do czasu robi wyjątek od tej zasady. Tym razem celebrytka postanowiła podzielić się wyjątkowym, rodzinnym momentem za pośrednictwem konta na Instagramie. Na InstaStories ukochanej miliardera pojawiła się nowa fotografia. Na zdjęciu możemy zobaczyć uśmiechniętą celebrytkę, siedzącą przy stoliku w towarzystwie Augusta oraz przyjaciółki. Widać, że wspólne chwile z synem wprawiły influencerkę w iście szampański nastrój. Spotkanie miało miejsce w jednej z restauracji, co zdradzają detale wystroju widoczne na fotografii - w tym zastawa. Uwagę obserwatorów skradł jednak przede wszystkim chłopiec - czteroletni August, który rośnie w oczach, a różnicę w porównaniu z jego wcześniejszymi zdjęciami widać gołym okiem. Zdjęcie celebrytki z synkiem znajdziecie w naszej galerii.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski zaprosili znajomych na przyjęcie. Atrakcją wieczoru był występ znanego zespołu

Kilka dni temu Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski zorganizowali wystawne przyjęcie w swojej luksusowej posiadłości nad Jeziorem Zegrzyńskim. Wydarzenie zgromadziło liczne gwiazdy. W rezydencji, która imponuje rozmachem, znajdują się m.in. duży basen, korty tenisowe i ptaszarnia. To właśnie tam, w piątek 13 czerwca, odbyło się eleganckie garden party. Patrycja chętnie relacjonowała wydarzenie na Instagramie, pokazując udekorowane kwiatami stoły ustawione przy basenie. Wśród atrakcji wieczoru był występ zespołu Golec uOrkiestra, który rozkręcił taneczną atmosferę. Na wydarzeniu pojawiła się również Marcela Leszczak, która przyszła na nie z przyjaciółką.