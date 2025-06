Zespół Ich Troje przygotowuje się do świętowania swojego 30-lecia. Jubileusz ma się odbyć 28 czerwca 2025 roku w Operze Leśnej w Sopocie, a 12 lipca będzie można go oglądać w TVP. Z tej okazji na fanów Ich Troje czeka sporo atrakcji i niespodzianek. Wiadomo już, że na scenie pojawi się Mandaryna, druga żona Michała Wiśniewskiego. Z tej okazji Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa spotkali się z Martą Wiśniewską, a wszystko zarejestrowały kamery.

REKLAMA

Zobacz wideo Znacie Ev'ry Night? One znają! Mandaryna i Fabienne Wiśniewska w "Ja wysiadam"

Michał Wiśniewski i Mandaryna spotkali się po długim czasie. Nagranie trafiło do sieci

Na instagramowym profilu Ich Troje można zobaczyć nagranie ze spotkania Mandaryny z Michałem Wiśniewskim i Jackiem Łągwą. Artyści odpoczywali w garderobie, do której nagle weszła Marta. Najpierw przywitała się z Michałem Wiśniewskim, całując go w policzek, a potem przytuliła się do Jacka Łągwy. - Siema! Boże, jak my cię dawno nie widzieliśmy! - zauważył jej dawny kolega z zespołu. Mandaryna odpowiedziała mu z uśmiechem. - No, ja was też, kochani! Cześć - przywitała się.

Fani od razu ruszyli do komentowania. Takie spotkanie to dla nich nie lada gratka. "Mandaryna to super babka - ma totalny luz i chwała jej za to", "Wiadomo, co zaśpiewa Mandaryna? Już się nie mogę doczekać tego występu", "Miło widzieć Mandarynę - taka wisienka na torcie i piękna jak zawsze. Ona ma to coś...", "Marta jest super! Naturalna, charyzmatyczna, z mnóstwem pozytywnej energii", "Zawsze ja lubiłam i trzymałam za nią kciuki" - piszą fani. Nie zabrakło jednak i głosów krytyki. Niektórym internautom nie spodobało się zachowanie Michała Wiśniewskiego. "Nawet nie wstał, żeby się z nią przywitać", "Brak szacunku", "Dokładnie, o tym samym pomyślałam, że gburowate i brak szacunku... Kultura zerowa..." - komentowali oburzeni internauci.

Mandaryna i Michał Wiśniewski byli małżeństwem. Mają dwoje dzieci

Mandaryna zaczynała swoją karierę jako choreografka Ich Troje, a prywatnie związała się z Michałem Wiśniewskim. Para była małżeństwem w latach 2002-2006 i budziła niemałe emocje, które sięgnęły niemal zenitu, gdy Mandaryna i Michał Wiśniewski zaczęli występować w pierwszym reality show "Jestem jaki jestem". Marta i Michał mają dwoje dzieci - syna Xaviera Michała oraz córkę Fabienne Martę.