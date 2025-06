Już za kilka tygodni Marta Nawrocka oficjalnie zostanie pierwszą damą, a opinia publiczna z coraz większą uwagą śledzi każdy jej krok. Styl przyszłej żony prezydenta stał się tematem medialnym, szczególnie że w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się publicznie. Głos zabrała także Małgorzata Rozenek-Majdan, która została zapytana o wybory modowe Nawrockiej.

Małgorzata Rozenek-Majdan o stylu Marty Nawrockiej. Padły zaskakujące słowa

Rozenek w rozmowie z serwisem Jastrząb Post podkreśliła, że na ocenę stylu nowej pierwszej damy jest jeszcze za wcześnie, bo - jak zaznaczyła - wciąż brakuje wystarczającej liczby stylizacji, które pozwoliłyby na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Gwiazda zwróciła uwagę, że ostatnie tygodnie z pewnością były pełne wyzwań i wymagały od Nawrockiej skupienia się bardziej na funkcjonalności strojów niż ich efektowności. - Kampania prezydencka to jest taki czas, w którym chyba bardziej wygoda jest na pierwszym miejscu niż jakieś stylizacje zewnętrzne - dodała. Rozenek zaapelowała także, aby jak na razie wstrzymać się z oceną. - Dajmy czas, zobaczmy, jak pani prezydentowa będzie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej - stwierdziła.

Celebrytka przyznała też, że sama kiedyś uczyła się na błędach i w trakcie jej obecności na czerwonych dywanach nie brakowało wpadek. - Sporo było takich wtedy, kiedy uczyłam się tego, jak wyglądają ścianki, jak działają flesze. Tego, że nie zawsze to, co nam się podoba, sprawdza się praktycznie właśnie na tego typu wyjściach. I myślę, że jeszcze na pewno sporo takich wpadek przed nami, ale ja to lubię. Lubię bawić z takimi rzeczami, lubię eksperymentować. Jeżeli już wychodzić, to nie chcę po prostu wyglądać bardzo zwykle - wyznała.

Ewa Minge o stylu Marty Nawrockiej. Zaskoczyła wyznaniem

O stylu Marty Nawrockiej mówi się coraz częściej także w środowisku projektantów. Swoje zdanie wyraziła już Ewa Minge, która w rozmowie z serwisem Plejada nie szczędziła ciepłych słów. - Jestem przekonana, że ktoś będzie dbał o ten wizerunek pierwszej damy i że ona również, jako świadoma, nowoczesna kobieta będzie potrafiła się w tym doskonale odnaleźć, czego jej oczywiście życzę - wyjawiła projektantka.