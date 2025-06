W Wielkiej Brytanii wystartowało coroczne wydarzenie - prestiżowe wyścigi konne Royal Ascot. Trwają od wtorku 17 czerwca aż do soboty 21 czerwca. To bez wątpienia najsłynniejsze wyścigi konne, które przyciągają nie tylko miłośników sportu, ale także mody. To zawsze jest to bowiem wyjątkowa okazja, by zaprezentować swoje stylizacje. Wydawało się, że w tym roku będziemy podziwiać look księżnej Kate. Jej obecność była niemal pewna i nawet potwierdzona przez Pałac Kensington. Niestety, w ostatniej chwili odwołano jej obecność. W środę 18 czerwca książę William pojawił się na wydarzeniu sam, a fani nie kryją niepokoju.

Książę William bez księżnej Kate na wyścigach Royal Ascot. Fani zaniepokojeni

Na wyścigach konnych Royal Ascot książę William pojawił się bez księżnej Kate, ale za to z jej matką Carole Middleton. Towarzyszyła im także żona brata księżnej Kate, Jamesa - Alizée Thevenet. Z tej okazji książę William prezentował się bardzo elegancko - wybrał czarny frak, krawat w kratę, a także cylinder. Stylizacja księcia Williama obiegła internet, a fani rodziny królewskiej chętnie ją komentują. Nie ukrywają zachwytu nad lookiem księcia, ale i przy okazji wyrażają niepokój o stan zdrowia jego żony. Na oficjalnym profilu książęcej pary na Instagramie pojawiła się lawina komentarzy na ten temat.

"William świetnie wyglądał. Mam nadzieję, że Catherine czuje się dobrze. Cieszę się, że stawia swoje zdrowie na pierwszym miejscu", "Prawdopodobnie dobrze, że się nie pojawiła. Jej zdrowie psychiczne jest ważne", "Mam nadzieję, że księżna czuje się dobrze", "Czy tylko ja mam wrażenie, że książę martwi się o żonę?", "Modlę się o zdrowie księżnej Kate", "Najlepsze życzenia dla księżnej Kate, oby poczuła się lepiej" - piszą zmartwieni internauci.

Odwołano obecność księżnej Kate na wyścigach Royal Ascot. Co się stało?

Początkowo Pałac Kensington potwierdził obecność księżnej Kate u boku księcia Williama na wyścigach konnych Royal Ascot. Nie minęło jednak pół godziny od ogłoszenia nowiny, a pojawił się kolejny pilny komunikat, w którym odwołano obecność żony księcia. Okazuje się, że księżna Kate musiała odpocząć. "Musi znaleźć odpowiedni balans w czasie stopniowego powrotu do publicznych obowiązków" - ogłoszono. Nic dziwnego, ostatnie dni były dla niej bardzo intensywne - odwiedziła magazyn V&A w Londynie oraz pojawiła się na Trooping the Colour i corocznej ceremonii Orderu Podwiązki.