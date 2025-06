Marina to znana wokalistka, która ma na koncie hity: "News", "Forever21" oraz "Lip Gloss". Prywatnie spełnia się także jako żona Wojciecha Szczęsnego i mama dwójki dzieci - Noelii i Liama. W 2024 roku mąż wokalistki oficjalnie przeszedł na emeryturę, ale nie potrwała ona zbyt długo. Wrócił na boisko i dołączył do klubu FC Barcelona, gdzie gra z Robertem Lewandowskim. Szczęsny i Marina zamieszkali w słonecznej Hiszpanii i od czasu do czasu pokazują w sieci urywki z życia codziennego. Nie tak dawno wybrali się na rodzinną grę w golfa, a teraz spędzali beztroskie chwile w ogrodzie.

Marina pluskała się w basenie z rodziną. Beztroskie chwile u Szczęsnych

19 czerwca Marina opublikowała na InstaStories krótkie nagranie z rodziną. Na zamieszczonym kadrze Szczęśni z dziećmi pływali w wielkim basenie. Nie da się ukryć, że dopisywały im doskonałe humory i promiennie uśmiechali się do kamery. Fani celebrytów mogli przyjrzeć się na nagraniu, jak wygląda ich ogród w słonecznej Hiszpanii. Szczęśni mają do dyspozycji wielki basen w otoczeniu zieleni oraz palm. Miejsce wygląda naprawdę luksusowo i nic dziwnego, że bramkarz i piosenkarka tak chętnie korzystają z jego uroków. Sami się o tym przekonajcie, zaglądając do naszej galerii, gdzie znajdziecie fotografię z InstaStories Mariny.

Marina wsparła Roberta Lewandowskiego? Wymowne słowa. "To nie egoizm, gdy..."

W ostatnim czasie było bardzo głośno o konflikcie Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem. Były już trener reprezentacji Polski pozbawił piłkarza opaski kapitana. Sportowiec nie krył emocji i zadecydował, że odchodzi z kadry. Sytuacja wywołała ogromne zamieszanie w mediach. Anna Lewandowska wsparła męża, a Marina opublikowała wówczas wymowny wpis. "To nie egoizm, gdy: chcesz żyć w zgodzie ze sobą, potrzebujesz czasu dla siebie, pokazujesz, co naprawdę czujesz, nie tłumaczysz się ze swoich decyzji, unikasz ludzi, którzy cię nie lubią, troszczysz się o siebie, masz własne zdanie" - czytaliśmy na instagramowym profilu piosenkarki.