14 kwietnia 2025 gruchnęła wiadomość, że dziennikarz TVN 24 Mateusz W. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w związku z podejrzeniem o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do zdarzenia doszło 11 kwietnia. Wtedy też dziennikarz został przewieziony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie wnioskowano o tymczasowe aresztowanie, na co sąd wyraził zgodę. Mateusz W. miał spędzić w areszcie trzy miesiące, ale właśnie wyszedł na wolność. Od razu pojawił się na Instagramie.

Mateusz W. już poza aresztem. Zaapelował do internautów

Mateusz W. jest już na wolności. Na InstaStories pokazał nowe zdjęcie, na którym widzimy, jak siedzi przy stoliku i pije kawę. Odezwał się też do followersów. "Ekscytujący będzie lot w kosmos Polaka. Ja melduję, że wróciłem z innej planety. Proszę, nie oceniajmy, poczekajmy na fakty. Dziękuję za wsparcie. Pozdrowienia i smacznej..." - napisał.

Nie wiadomo, dlaczego Mateusz W. opuścił areszt wcześniej niż po trzech miesiącach. Portal Wirtualne Media informuje, że prawdopodobnie oznacza to zastosowanie jednego ze środków zapobiegawczych. "Zwykle w takich sytuacjach sąd wyznacza poręczenie majątkowe, nieraz połączone z zakazem opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi osobami zamieszanymi w sprawę" - czytamy.

Mateusz W. usłyszał zarzuty. To dlatego trafił do aresztu

Mateusz W. jest częścią śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Wcześniej w związku z tą samą sprawą zarzuty usłyszał były komendant policji, Zbigniew M. Mateusz W. usłyszał pięć zarzutów. Wraz z członkami grupy miał być powiązany z przestępstwami skarbowymi, gospodarczymi oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. - Utrudnianie prowadzenia postępowań przez organy ścigania poprzez udzielenia wsparcia sprawcom przestępstw, w tym mającego na celu odsunięcie prokuratora od prowadzenia śledztwa - podała rzeczniczka wrocławskiej prokuratury. Mateusz W. nie przyznał się do stawianych zarzutów.

Mateusz W. pracował jako dziennikarz w stacjach TVN24 i TVN24 BiS od 2021 roku. Specjalizuje się w tematach związanych z gospodarką i biznesem. Można go było zobaczyć m.in. jako prowadzącego serwisy informacyjne. Razem z Janem Niedziałkiem prowadził także program o tematyce ekonomicznej zatytułowany "Byk i Niedźwiedź". Po aresztowaniu został zawieszony w obowiązkach służbowych.