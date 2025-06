18 czerwca dowiedzieliśmy się, że Marek Kondrat powraca do branży! Aktor, który w 2007 roku ogłosił zakończenie kariery, już niedługo zagra w filmie. Jak się okazało, zobaczymy go w najnowszej ekranizacji "Lalki" u boku Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej. Kondrat wcieli się w rolę Ignacego Rzeckiego. Ze sprawy postanowił zażartować bank, który reklamuje od lat aktor.

Marek Kondrat powraca do branży filmowej. Bank, który reklamuje, zażartował ze sprawy

Informacja o powrocie Marka Kondrata była niezwykle zaskakująca, zważając na to, że przez ostatnie 18 lat zagrał raz jedynie w filmie "Mała matura 1947" z 2010 roku. Cały czas mogliśmy go jednak oglądać w reklamach jednego z największych banków w Polsce, z którym Kondrat współpracuje od 1998 roku. I wspomniany bank postanowił uszczypliwie skomentować nową rolę aktora, przekazując jednocześnie gratulacje. "Kiedy od 27 lat masz ważną rolę w banku. I pojawia się propozycja pracy w sklepie! Marek Kondrat gratulujemy!" - czytamy na Facebooku ING Polska. Oczywiście jest to nawiązanie do postaci Ignacego Rzeckiego, który w "Lalce" był subiektem - czyli pracownikiem sklepu. Zdjęcia do filmu mają zacząć się w lipcu 2025 roku, a produkcja ma trafić do kin już w 2026 roku.

