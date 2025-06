Anita Werner od lat związana jest ze stacją TVN. Większość z pewnością kojarzy ją jako jedną z prowadzących główne wydanie "Faktów". Przed laty prezenterka dała się również poznać od innej strony. Wystąpiła bowiem w filmie Władysława Pasikowskiego "Słodko gorzki" oraz w dwóch innych pełnometrażowych produkcjach. Po roli w serialu "Zostać miss" w 2001 roku zrezygnowała z kariery aktorskiej i poświęciła się całkowicie dziennikarstwu. Jak wyjawił Michał Wiśniewski, miała również szansę, by zasłynąć w świecie muzyki.

Anita Werner mogła być wokalistką Ich troje. Zaskakujące słowa Michała Wiśniewskiego

Zespół Ich troje powstał w 1995 roku - założycielami grupy byli Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Przez lata towarzyszyły im na scenie różne wokalistki. Obecnie jest to Martyna Majchrzak - wcześniej był to m.in. Magda Femme, Mandaryna oraz Anna Świątczak. Co ciekawe, wszystkie trzy piosenkarki były również swego czasu żonami Wiśniewskiego. Choć zdaje się, że zespół lata świetności ma za sobą, ciągle zaskakuje. Zagrali koncerty na juwenaliach, a niedawno pochwalili się wygraną Złotego Bączka na Pol'And'Rock Festival. Niedługo pojawi się również ich nowa płyta w drodze.

Michał Wiśniewski od początku jest niekwestionowanie największą gwiazdą zespołu. Piosenkarz postanowił 16 czerwca wspomnieć na Instagramie o tym, iż Anita Werner miała szansę, by został wokalistką Ich troje. "Proponowaliśmy współpracę wielu dziewczynom. Jedną z nich była Anita Werner, która grała już w zespole, który zdaje się, że nazywał się Mancu. Została potem znaną dziennikarką i prezenterką telewizyjną" - gwiazdor cytował w swoim poście książkę "Ich Troje. Biografia".

Anita Werner śpiewała w zespole. To dlatego z niego odeszła

Dziennikarka faktycznie w okresie licealnym parała się muzyką. I to właśnie wraz z zespołem Mancu nagrała utwór "Z tobą", który był notowany na liście przebojów Radia Łódź. Grupa działała w latach 1991-1994. Anita Werner nie ukrywała, że nie traktowała muzyki "na poważnie". Gdy otrzymała propozycję w zagraniu w "Słodko gorzkim" wybrała jednak karierę filmową.