Anne Burrell należała do grona najbardziej znanych kucharzy w Stanach Zjednoczonych. Gwiazda zdobyła popularność przede wszystkim jako prowadząca program "Najgorsi kucharze Ameryki", który emitowano na Food Network od 2010 do 2024 roku. Szefowa kuchni była gospodynią programu przez 27 sezonów. Burrell zmarła w swoim domu we wtorek 17 czerwca. Miała 55 lat.

Anne Burrell nie żyje. Stacja, dla której pracowała, wydała oświadczenie w tej sprawie

Nad ranem 17 czerwca policja została wezwana do domu szefowej kuchni, która na co dzień mieszkała na Brooklynie. Mundurowi znaleźli Burrell nieprzytomną. Ratownicy stwierdzili jej zgon. Nie wiadomo jednak, co było przyczyną śmierci znanej kucharki. Biuro głównego lekarza sądowego nie zdecydowało się na opublikowanie raportu z autopsji. Stacja Food Network, dla której Burrell pracowała od wielu lat, postanowiła wydać oświadczenie w tej sprawie w mediach społecznościowych. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że nasza ukochana szefowa kuchni Anne Burrell zmarła dziś rano. Była niezwykłą osobą i wybitnym talentem kulinarnym — z pasją uczyła, brała udział w kulinarnych zmaganiach i zawsze przypominała, jak wielką rolę odgrywa jedzenie w naszym życiu oraz ile radości może dać wspólny posiłek. W tym czasie ogromnej straty łączymy się myślami z jej rodziną, bliskimi i wszystkimi fanami" - czytamy na Instagramie stacji.

Anne Burrell od lat prowadziła programy telewizyjne

Anne Burrell ukończyła prestiżową szkołę Culinary Institute of America. Karierę w mediach zaczęła w 2005 roku. Wówczas pojawiła się w programie "Kuchenne potyczki" jako zastępczyni szefa kuchni. Burrell szybko zyskała uznanie widzów. Poprowadziła takie formaty jak "Najgorsi kucharze Ameryki" czy "Sekrety szefowej kuchni". Pojawiała się również w innych programach stacji Food Network, m.in. "Kuchenne potyczki" oraz "Beat Bobby Flay". Burrell napisała również dwie książki kucharskie - "Cook Like a Rock Star" i "Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower". Prywatnie gwiazda związana byłą ze Stuartem Claxtonem, którego poślubiła w 2021 roku.