O Magdalenie Malaczyńskiej głośno w mediach zrobiło się w 2023 roku. To właśnie wtedy trafiła na listę najbogatszy Polek w rankingu opublikowanym przez "Wprost". 38-letnia wówczas łodzianka uplasowała się w nim na 28. miejscu, a jej majątek oszacowano wówczas na 379 mln zł. Jednak osoby będące na bieżąco z nowinkami ze świata kosmetycznego o Malaczyńskiej słyszały z pewnością znacznie wcześniej. To właśnie ona, wraz z mężem Dariuszem, stoi za sukcesem marki Indigo Nails.

Magdalena Malaczyńska rozwinęła biznes znany na całym świecie

Marka Indigo Nails powstała w 2011 roku i bardzo szybko stała się rozpoznawalna jako czołowy producent lakierów hybrydowych. Oprócz tego w jej asortymencie znalazły się także produkty do pielęgnacji i przedłużania paznokci oraz profesjonalnego wykonywania manicure. Magdalena Malaczyńska w rozmowie z wyborcza.pl w 2018 roku wspominała jednak, że początki nie były łatwe. - To był czas, kiedy przedłużane paznokcie kojarzyły się z solarium, żeby nie powiedzieć: kiczem. Wiedzieliśmy, że można to zmienić. Że paznokcie mogą być integralną częścią wizerunku, jak makijaż czy fryzura - opowiadała.

Malaczyńska się jednak nie poddała, a jej nowa wizja patrzenia na stylizację paznokci bardzo spodobała się Polkom. Dziś w całym kraju funkcjonuje już ponad 70 salonów Indigo Nails. Co więcej, z produktów polskiej marki korzystają także stylistki paznokci także w ponad 40 innych krajach m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Francji.

Magdalena Malaczyńska pracuje również nad marką osobistą

Magdalena Malaczyńska nie ukrywa się za swoją marką. Prężnie działa w mediach społecznościowych, w tym m.in. na YouTubie, gdzie do dziś dzieli się swoją wiedzą i poradami. Prowadzi także konto na Instagramie, które obserwuje ponad 60 tys. osób. Poza oczywistymi zdjęciami nowych stylizacji paznokci założycielka Indigo dzieli się także kadrami z życia prywatnego. Z mediów społecznościowych można dowiedzieć się, że kocha podróże. Niedawno zwiedzała Nepal, Stany Zjednoczone, a wcześniej chwaliła się zdjęciami z Wietnamu. Choć założycielka Indigo zapewne może mówić o ogromnym sukcesie, informacji o trafieniu na ranking "Wprost" nie chciała komentować. - Pani prezes odmawia rozmowy, motywując swoją decyzję niechęcią podbijania artykułów na temat majątku Państwa Malaczyńskich - przekazała portalowi wyborcza.pl asystentka biura.