Karolina Gilon jest obecnie szczęśliwą mamą kilkumiesięcznego Franka oraz partnerką Mateusza Świerczyńskiego, którego poznała na planie popularnego "Love Island". Para potwierdziła swój związek w marcu 2024 roku, a już w styczniu 2025 roku przywitali na świecie syna. Aktualnie rodzina Gilon może przygotowywać się do kolejnej, dużej zmiany. Gwiazda poinformowała niedawno, że wraz z ukochanym kupili mieszkanie.

Karolina Gilon urządza mieszkanie. Takie okna w salonie chciałby mieć każdy!

"Odebraliśmy klucze do naszego wymarzonego mieszkania!" - przekazała w najnowszym instagramowym poście Gilon. W opublikowanym do tego reelsie możemy zobaczyć nieruchomość jeszcze w stanie surowym. Gwiazda dorzuciła jednak do tego też wizualizacje urządzonych już konkretnych pomieszczeń. W mieszkaniu będą dominować odcienie neutralne, beż, brąz i biel, a do tego Gilon ma też wykorzystać mikrocement. W salonie ważny element będą również odgrywać wielkie okna, które mocno rozjaśnią przestrzeń domu. Jak widzimy na nagraniu celebrytki, można też przez nie wyjść na taras. Nie kryjąca szczęścia gwiazda przeprowadziła obserwatorów na filmiku przez większość pomieszczeń w mieszkaniu w tym m.in. także przyszłą sypialnię oraz pokój syna. W komentarzu Karolina zdradziła, że nieruchomość ma 100 metrów kwadratowych.

"Wymarzone mieszkanie in progress... (w przygotowaniu - z ang.) jak najdalej od centrum, ale nadal w mieście. Lasy, cisza, czyli coś, co mam w mojej mazurskiej krwi. Can't wait (nie mogę się doczekać - z ang.)" - dopisała w opisie pod nagraniem Gilon.

Fani Karoliny Gilon pieją z zachwytu. "Gratulacje kochani"

Pod reelsem z nowym mieszkaniem Gilon prędko zaroiło się od pozytywnych komentarzy jej obserwatorów. Fani gwiazdy nie kryją zachwytu nad jej nowym gniazdkiem. "Wow pięknie. Gratulacje wam kochani", "Gratulacje! Ale sztos wnętrza! Piękne okna i tak jasno i przestronnie. Przepiękne wizualizacje!", "Wnętrze zapowiada się totalnie nietuzinkowo!", "Będzie cudnie. Mam nadzieję, że będziesz pokazywała postępy" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów.