Jarosław Kaczyński od lat wzbudza emocje. Jako lider Prawa i Sprawiedliwości ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Chociaż polityk sam nie ma kobiety i dzieci, to chętnie zabiera głos w tematach praw kobiet, a jego wypowiedzi zawsze odbijają się szerokim echem. Warto również zaznaczyć, że mimo iż Kaczyński sam niewiele o sobie zdradza, to chętnie sprawdza innych, o czym mogliśmy się przekonać podczas komisji ds. Pegazusa. Z uwagi na jego działania, liderowi PiS zarzuca się również doprowadzenie do podziału społeczeństwa. Z okazji 76. urodzin prezesa przedstawiamy pięć mało znanych, ale zaskakujących faktów z jego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Lider PiS-u na wszelką krytykę: fake newsy!

Jarosław Kaczyński i jego sekrety. Codzienny obiad za 19 zł, matka jako swatka i plotki o romansie z posłanką

Choć trudno wyobrazić sobie Kaczyńskiego w barze mlecznym, to jako podawał w 2024 roku "Super Express" ulubiony obiad polityka pochodzi właśnie z niewielkiego lokalu przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Według źródeł gazety, prezes najchętniej wybiera kotleta schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną, a to wszystko za 19 zł (cena na 2024 rok). Jedzenie dla prezesa PiS mają odbierać ochroniarze, a sam Kaczyński ponoć nigdy nie był osobiście w lokalu.

Jadwiga Kaczyńska, matka Jarosława Kaczyńskiego, w wywiadzie dla magazynu "Viva!" w 2012 roku przyznała, że miała nadzieję na ślub syna i nawet sama wytypowała dla niego kandydatkę. Prezes miał darzyć wybrankę sympatią, jednak relacja się rozpadła, a polityka na dobre przejęła kontrolę nad jego życiem. "Chciałabym, by miał żonę, nawet kiedyś próbowałam robić coś w tym kierunku, miałam swoją kandydatkę, Jarek ją nawet bardzo lubił, ale nic z tego nie wyszło" - wyznała podczas rozmowy z magazynem.

W latach 2005–2007 media spekulowały o relacji Kaczyńskiego z posłanką PiS i pielęgniarką Jolantą Szczypińską. Kaczyński skomentował to w książce "Polska naszych marzeń", twierdząc, że kobieta zyskała medialny rozgłos, ale on sam dystansował się od tej historii. "Kiedy zostałem premierem, przyniosła mi róże i się zaczęło. Zaczęło się love story. I ona to złapała. Nie mam o to do niej pretensji. Umocniła swoją pozycję jako 'narzeczona' premiera czy później prezesa. Pokochały ją tabloidy. Chwyciła życie pełną piersią" - wyjawił na łamach wydawnictwa.

Jarosław Kaczyński i nieznane fakty na jego temat. Wolał książki od życia towarzyskiego oraz dlaczego nigdy się nie ożenił

Na łamach wydawnictwa "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego" autorstwa Michała Krzymowskiego wydanego w 2015 roku mogliśmy się dowiedzieć, że z dwóch braci bliźniaków, to Lech był w młodości tym bardziej imprezowym. Jarosław natomiast o wiele bardziej od życia towarzyskiego cenił sobie książki, chociaż też miał swoich przyjaciół.

Poseł Marek Suski w 2016 roku tłumaczył w rozmowie z Radiem ZET, dlaczego Kaczyński nigdy się nie ożenił. Według niego prezes Prawa i Sprawiedliwości całkowicie poświęcił się polityce. "Nie ożenił się, bo służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś kobiety, którą by pozostawiał, służąc Polsce" - wyznał Suski na łamach audycji.