R. Kelly nagle trafił do szpitala. Twierdzi, że próbowano go zabić

Raper R.Kelly w czerwcu 2022 roku usłyszał pierwszy wyrok w swojej sprawie. Skazano go za handel ludźmi i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Na tym nie koniec, bo po kilku miesiącach usłyszał także wyrok za liczne nadużycia seksualne wobec kobiet i nieletnich i łącznie rapera skazano na 31 lat pozbawienia wolności. Ostatnio w mediach pojawiła się wiadomość, że zamknięto go w izolatce. Jak podkreślił prokurator Jason Julien służba więzienna poważnie traktuje kwestię ochrony rapera. Adwokat R. Kelly'ego przekazał, że niedawno lekarze doradzili raperowi pilną operację związaną ze skrzepami w płucach, ale funkcjonariusze Biura Więziennictwa nie wyrazili na nią zgody. R. Kelly zarzuca służbie więziennej, że próbują go zabić. Raper niedawno był hospitalizowany. Znane są szczegóły całego zdarzenia.

R. Kelly był hospitalizowany. Twierdzi, że próbowano go zabić. "Narażono jego życie na niebezpieczeństwo"

13 czerwca R.Kelly poczuł się osłabiony i w związku z zawrotami głowy przewieziono go do szpitala. Jak się okazało, było to związane z kwestią przedawkowania leków. Obecnie raper czuje się już dobrze. R. Kelly twierdzi, że służba więzienna próbuje go zabić, bo to właśnie oni dostarczają raperowi leki, które przyjmuje na lęk i problemy ze snem. Raper złożył nawet wniosek o zwolnienie z więzienia w związku z grożącym mu rzekomo niebezpieczeństwem.

Funkcjonariusze Biura Więziennictwa podali dawkę leku, która znacznie przekroczyła bezpieczną dawkę i spowodowała przedawkowanie u pana Kelly’ego, narażając jego życie na niebezpieczeństwo

- czytamy w dokumencie.

R. Kelly potrzebuje pilnej operacji? "Może umrzeć z powodu tej choroby, a oni na to pozwalają"

Adwokat R.Kelly'ego dodatkowo sporządził dodatek do dokumentu, w którym przekazał szczegóły na temat zalecanej swojemu klientowi operacji. "Życie pana Kelly’ego jest teraz zagrożone, ponieważ Biuro Więziennictwa odmówiło mu niezbędnej operacji w celu usunięcia skrzepów z płuc. Może umrzeć z powodu tej choroby, a oni na to pozwalają. Nie ma na to żadnego uzasadnionego wytłumaczenia" - napisano. Podkreślił też, że według jego informacji funkcjonariusze Biura Więziennictwa wynajęli jednego z więźniów, aby zabić rapera. R.Kelly ubiega się o ułaskawienie i chce zostać przeniesiony do aresztu domowego i zwrócił się w tej spawie do prezydenta Donalda Trumpa.