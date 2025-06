Danuta Holecka przez trzy dekady pracowała w Telewizji Polskiej. Wielu zapamiętało ją jako jedną z twarzy publicznego nadawcy za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Po zmianach na szczeblach władzy w TVP dziennikarka przeniosła się do Telewizji Republika, gdzie do dziś prowadzi program informacyjny "Dzisiaj" oraz pojawia się w formatach publicystycznych. Wydawać się mogło, że Holecka z wykształcenia jest dziennikarką, ale nic bardziej mylnego. Kuba Wojewódzki postanowił zakpić z prezenterki.

Danuta Holecka pochwaliła się wykształceniem. Kuba Wojewódzki nie mógł się powstrzymać, by wbić jej szpilę

W jednym z wywiadów prezenterka wspomniała o swojej edukacyjnej drodze. "Studiowałam na SGH, bo chciałam mieć poważny zawód. Po studiach, kiedy szukałam pracy, dowiedziałam się z ogłoszenia, że Telewizja Polska ogłasza konkurs na dziennikarzy i prezenterów. Pomyślałam, że mogę spróbować" - przyznała niegdyś. Kuba Wojewódzki postanowił odnieść się do tych rewelacji. Dziennikarz, który od lat ma stałą rubrykę w tygodniku "Polityka", skomentował wykształcenie Holeckiej. "Danuta Holecka wyznała, że studiowała na SGH, bo chciała mieć poważny zawód i wcale nie planowała zostać dziennikarką. Patrząc na jej pracę w TV Republika, można uznać, że plan zrealizowała" - zakpił Wojewódzki.

Jakie wykształcenie ma Kuba Wojewódzki?

Danuta Holecka kojarzona jest obecnie raczej ze stronniczym przedstawianiem faktów. Kuba Wojewódzki kojarzony jest za to z pstryczkami w nos i talk-show, które prowadzi od lat. Dziennikarz ukończył XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie - uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym. Następnie Wojewódzki studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim - i to przez dziewięć lat. Ostatecznie studiów nigdy nie ukończył. Pomimo to zrobił karierę w mediach. Do dziś związany jest ze stacją TVN. Oprócz prowadzenia formatu sygnowanego swoim imieniem i nazwiskiem, Wojewódzki spędził kilka lat jako juror w: "Mam talent!", "X Factor" oraz "Małych gigantach". Obecnie prowadzi podcast "WojewódzkiKędzierski", a także pisze dla wspomnianej "Polityki".