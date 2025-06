Eric Dane zaskarbił sobie ogromną sympatię publiczności dzięki roli doktora Marka Sloana w bijącym rekordy popularności serialu "Chirurdzy". Niedawno mieliśmy oglądać go także w "Euforii", gdzie zagrał ojca jednego z głównych bohaterów. Zaledwie dwa miesiące temu aktor ogłosił, że choruje. Zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne (ALS). To poważna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, w wyniku której dochodzi do trwałego uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego neuronu ruchowego. W najnowszym wywiadzie aktor opowiedział o tym, jakie były pierwsze objawy choroby.

Gwiazdor "Chirurgów" poważnie choruje. Zaczęło się od niepozornych objawów

Eric Dane w rozmowie z Diane Sawyer programie "Good Morning America" otworzył się na temat początków swojej choroby. Przyznał, że początkowo objawy nie były aż tak niepokojące. Najpierw zaczął odczuwać lekki niedowład w prawej ręce. Nie zwrócił na to specjalnie uwagi, bo myślał, że to kwestia zmęczenia i częstego pisania wiadomości. Kiedy objawy się nasiliły, aktor postanowił udać się do specjalisty. Nie od razu poznał diagnozę. Poddawano go różnego rodzaju badaniom, które trwały dziewięć miesięcy. W tym czasie niedowład ogarną całą jego prawą rękę. Aktor opowiedział o sytuacji, która wydarzyła się kilka miesięcy temu, która bardzo go przestraszyła. Wybrał się ze swoją córką na wycieczkę łodzią. W pewnym momencie postanowił spontanicznie wskoczyć do wody. Szybko okazało się, że nie był w stanie o własnych siłach dostać się na łódź i musiał liczyć na wsparcie nastoletniej córki. W rozmowie z Diane Sawyer przyznał, że był tą sytuacją zrozpaczony.

Nie mogłem wrócić do łodzi. Byłem po prostu załamany

- wyznał aktor.

Gwiazdor serialu "Euforia" wyznał, czego w chorobie obawia się najbardziej

Eric Dane w programie "Good Morning America" przyznał, że najbardziej obawia się momentu, kiedy jego choroba zaatakuje nogi. Aktor podkreślił, że teraz priorytetem jest dla niego rodzina i spędzanie czasu z bliskimi. Aktor sam stracił bliską osobę, kiedy był mały, i nie chciałby, aby to samo spotkało jego córki. - Jestem zły, bo mój ojciec zmarł, gdy byłem młody, a teraz mogę zostać zabrany moim córkom - powiedział w wywiadzie.