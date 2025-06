Adam Konkol od 2009 roku jest mężem Angeliny, która chętnie dzieli się kulisami wspólnego życia w mediach społecznościowych. Okazuje się, że lider zespołu Łzy dostał wyjątkowe odznaczenie. Dzięki temu jego ukochana może poszczycić się tytułem księżniczki! Angelina wszystko opisała poprzez wpis na Instagramie.

Adam Konkol został... księciem. Jego żona pochwaliła się sprawą

Jak wynika z postu, który pojawił się na Instagramie Angeliny 15 czerwca, jej ukochany może teraz poszczycić się iście królewskim tytułem. "Oficjalnie – zostałam żoną księcia! A więc… tak! Jestem księżniczką" - zapowiedziała już na wstępie żona Adama Konkola. "Jestem niesamowicie dumna, że mój mąż – Adam Konkol, został uhonorowany Honorowym Śląskim Tytułem Książęcym. Nie tylko jako artysta, kompozytor i lider zespołu Łzy, ale przede wszystkim jako człowiek – wrażliwy, dobry, prawdziwy" - czytamy. W dalszej części wpisu Angelina opisuje trudy, z jakimi zmagał się jej mąż. "Mam nadzieję, że od dziś na naszej drodze będą już tylko dobrzy ludzie – tacy jak Ci, którzy byli z nami podczas tej przepięknej gali. To był wieczór pełen emocji, wzruszeń, światła i dobrych dusz" - przekazała.

Następnie przyszedł czas na podziękowania. "Dziękujemy wam – kochani fani, dziękujemy panu Prezydentowi Miasta Tychy, dziękujemy organizatorom i wszystkim, którzy byli z nami tego dnia. To dzięki wam czujemy, że to, co robimy, ma sens" - napisała Angelina. Na koniec zwróciła się do ukochanego. "Mężu - Kocham cię najbardziej na świecie! To zaszczyt być twoją żoną. Dziękuję ci za te 16 lat wspólnego życia" - podsumowała.

Adam Konkol przeszedł udar. Przyznał, że był to trudny moment

20 marca br. lider zespołu Łzy poinformował, że przeszedł udar. W rozmowie z Plotkiem opowiedział, co się wydarzyło. - To dla mnie niezwykle trudny czas - mówił wówczas. Jak podkreślił, czuł się nie tylko osłabiony fizycznie, ale również i psychicznie. Wyjawił, że w trudnych momentach skupia się na muzyce i tworzeniu. - Może to paradoks, ale tworzę najwięcej wtedy, gdy życie wystawia mnie na największe próby. Wielu fanów Łez kojarzy mnie z "Agnieszką", do której napisałem muzykę i słowa, ale zawsze najlepiej odnajdywałem się w melancholii i smutku. Teraz powstaje wiele takich utworów - jestem pewien, że fani zespołu będą zachwyceni - przekazał Plotkowi. Więcej przeczytacie tutaj: Lider Łez przeszedł udar. Mówi nam, jak czuje się obecnie. "Odporność jest bardzo osłabiona"