Agnieszka Woźniak-Starak od lat pracuje w mediach. 11 czerwca gwiazda ogłosiła, że to koniec jej współpracy z TVN. "To był bardzo ważny czas w moim życiu, ale pora iść dalej" - przekazała w oświadczeniu na Instagramie. Tutaj przeczytacie więcej: Szokujące oświadczenie Woźniak-Starak. To koniec jej współpracy z TVN. Dziennikarka od ponad roku jest jedną z prowadzących program "Onet Rano". W trakcie nagrywania doszło do zaskakującej sytuacji. Nagle prezenterka wyszła z auta.

Agnieszka Woźniak-Starak przerwała wywiad i wyszła z auta. Co się wydarzyło?

W programie "Onet Radio" gościem był generał Bogusław Pacek - dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Rozmowę przeprowadzała Agnieszka Woźniak-Starak, będąc za kierownicą. Nagle dziennikarka się zatrzymała i stwierdziła, że musi wysiąść. - Panie profesorze, ja muszę to zrobić, przepraszam najmocniej - zaczęła prezenterka, odpinając pas. - Tam jest malutka kaczuszka, która jest na ulicy. Ja ją muszę iść... Wyniosę ją na krawężnik, przepraszam - stwierdziła Woźniak-Starak. - Przepraszam was. (...) Zaraz ktoś rozjedzie tego biednego, małego ptaka - dodała, opuszczając pojazd.

- Sytuacja była trochę niezręczna. Po prostu szła kaczka z malutką kaczuszką. Ta mała nie mogła wskoczyć na krawężnik i miałam chwilę refleksji, że tu jest pan generał w samochodzie i rozmawiamy o bardzo poważnych rzeczach, ale jednak są priorytety. Bałam się, że ktoś ją rozjedzie, bo ona była na ulicy. I naprawdę nie wiedziałam, co mam robić, więc zatrzymałam samochód i wybiegłam, ale jakoś udało im się. Poradziły sobie same i poszły kaczuszki bezpiecznie, mam nadzieję dalej - wyjaśniała na nagraniu na TikToku Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak w Polsacie? Tak skomentował to Edward Miszczak

Jak przekazał portal Pudelek, po odejściu dziennikarki z TVN, zaczęto plotkować o jej przejściu do konkurencyjnej stacji. "Nie jest tajemnicą, że Edward Miszczak darzy Agnieszkę Woźniak-Starak dużą sympatią. W kuluarach mówi się nawet, że w Polsacie mogłaby poprowadzić kultowy program 'Milionerzy', który stacja przejęła od TVN. Niektórzy idą o krok dalej i sugerują, że z powodzeniem zatańczyłaby w jubileuszowej edycji 'Tańca z gwiazdami'" - przekazał anonimowy informator serwisu. Co na to dyrektor programowy Polsatu, który niegdyś zajmował to stanowisko w TVN? - Nic o tym nie wiem - powiedział Pudelkowi Edward Miszczak.