Kaczorowska zaskoczyła fanów. Opublikowała nagranie zza kulis 'Królowych przetrwania'

Kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w programie "Królowa przetrwania" u boku takich znanych osób, jak Natsu, Marianna Schreiber czy Eliza Trybała. Okazuje się, że reality show rozgrywające się w dzikiej dżungli stało się dla celebrytki nie tylko telewizyjną przygodą, ale jak się okazuje też początkiem wewnętrznej przemiany.

Zobacz wideo Kaczorowska i Gurłacz spotkali się po "TzG". Z tym zwrócili się do widzów

Agnieszka Kaczorowska odkrywa w sercu prawdę. Zdecydowała się na zaskakujące wyznanie

Choć od emisji "Królowej przetrwania" minęło już trochę czasu, Kaczorowska postanowiła powrócić wspomnieniami do jednego z bardziej symbolicznych momentów show TVN7 - kąpieli w tropikalnym deszczu. W krótkim wideo opublikowanym na jej instagramowym koncie, nakręconym za kulisami programu, celebrytka śmieje się wesoło skąpana w deszczu. We wpisie towarzyszącym nagraniu opisała uczucie dziecięcej radości i emocjonalnego oczyszczenia, które towarzyszyło jej w tamtej chwili. "Do dziś dzień nie obejrzałam tego programu w całości, więc nie wiem, czy w emisji był moment, kiedy spadła wielka ulewa, dziewczyny pochowały się do namiotów, a ja bardzo poczułam, że chcę się w tym deszczu wykąpać. Założyłam kostium i spacerowałam, położyłam się na trawie... i pamiętam, ile miałam w tym dziecięcej radości, ile oczyszczenia! To był dla mnie czas pięknej przemiany i odkrywania prawdy w sercu" - wyjawiła celebrytka.

Marcin Rogacewicz opublikował tajemniczy wpis. Fani podejrzewają, że chodzi o Agnieszkę Kaczorowską

Od czasu, gdy Agnieszka Kaczorowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Maciejem Pelą, media i internauci nieustannie przypisują jej nowe relacje. Obecnie coraz częściej pojawiają się spekulacje o związku z Marcinem Rogacewiczem, z którym została zauważona przez paparazzi. Ostatnio mężczyzna opublikował na Instagramie czarno-białe zdjęcie z podpisem "Nowy rozdział" i "Wolność", co wywołało lawinę komentarzy od fanów. "Super, powodzenia na dalsze cele", "Świetne zdjęcie, powodzenia!", "Jeśli wolność, to życzę więcej uśmiechu i powodzenia", „Powodzenia, panie Marcinie! Moc szczęścia i wiatru w żagle" - komentowali. Jedna z osób zapytała: "Wolność tylko od kogo lub czego?", ale nie uzyskała odpowiedzi. Gdy inna internautka napisała: "Piękny mężczyzna! Szczęścia u boku najpiękniejszej kobiety, może i kiedyś mnie spotka taka miłość", aktor odpowiedział: "Powodzenia".