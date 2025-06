Piaseczny naśmiewał się na gali z żon Majdana. Dwie z nich były na widowni

Za nami gala portalu Plejada, którą poprowadzili Kamila Glińska i Andrzej Piaseczny. Na wydarzeniu pojawiło się wielu celebrytów z polskiego show-biznesu, a wieczór uświetniła swoim występem Edyta Górniak. Gwiazdy zachwycały na ściance w oryginalnych stylizacjach związanych z tematyką imprezy. Wśród nich m.in. Blanka Lipińska, która przykuła uwagę nową fryzurą. Więcej zobaczysz tutaj. Nie obyło się także bez niezręcznych wpadek. Andrzej Piaseczny, który prowadził galę, zażartował z żon Radosława Majdana. Co ciekawe, aż dwie z nich były obecne na widowni.

Andrzej Piaseczny zaliczył wpadkę podczas gali. Na widowni siedziała pierwsza żona Radosława Majdana

Podczas gali serwisu Plejada gospodarze zaprosili na scenę Bartosza Węglarczyka i Radosława Majdana, którzy przyznali tego wieczoru nagrodę specjalną. Prowadząca zapytała byłego bramkarza polskiej reprezentacji, czy wierzy w magię. - Tak, tak, natomiast zaskoczę cię odpowiedzią, bo jeżeli chodzi o moją przygodę i refleksję z magią, to jest sytuacja, kiedy poznałem moją żonę i na pierwszej randce u mnie w domu wyciągnąłem talię kart, potasowałem i powiedziałem: "Małgosiu, jeżeli wyciągniesz damę kier, to znaczy, że jesteśmy sobie przeznaczeni" - powiedział Radosław Majdan. Na te słowa postanowił zareagować Andrzej Piaseczny, który nawiązał do byłych partnerek piłkarza.

Dobrze, że powiedziałeś "Małgosiu", bo już chciałem zapytać, którą żonę

- podkreślił prowadzący. Jego wypowiedź wyraźnie nie spodobała się Majdanowi. - Najważniejszą. To nie było miłe, prawda? - podsumował. Piaseczny szybko wycofał się ze swoich słów. - Radku, serdecznie cię przepraszam - podkreślił wokalista. Więcej o całym zdarzeniu przeczytacie tutaj. Co ciekawe, na imprezie oprócz Małgorzaty Rozenek była obecna pierwsza żona Radosława Majdana, Sylwia Majdan. Para pobrała się w 1998 roku, ale ich związek nie był trwały, bo niedługo potem piłkarz zauroczył się w Dodzie. Była partnerka piłkarza z pasji i zawodu jest projektantką i, jak sama się określa, jest także kreatorką mody i wizjonerką stylu. Absolwentka łódzkiej Akademii Sztuki jest prężnie działającą bizneswoman. Para po rozstaniu pozostała ze sobą w serdecznych relacjach. Sylwia Majdan udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia z gali. Możecie zobaczyć je w naszej galerii na górze strony. Projektanta na ściance pozowała m.in. z aktorką Katarzyną Bujakiewicz. Nie wszyscy wiedzą, że panie od lat są serdecznymi przyjaciółkami.

Sylwia Majdan i Katarzyna Bujakiewicz od lat się przyjaźnią. "Mamy dużo dobrych wspomnień"

Sylwia Majdan od lat przyjaźni się z Katarzyną Bujakiewicz. Ostatnio panie pojawiły się razem w programie "halo tu polsat" i opowiedziały o łączącej ich relacji. Jak się okazuje, to właśnie Katarzyna Bujakiewicz była dla Sylwii Majdan największym wsparciem podczas rozpadu jej małżeństwa. - To było bardzo budujące, ale mamy też bardzo dużo dobrych wspomnień - podkreśliła Sylwia Majdan. - Była też intensywna przeprowadzka. Przenosiłyśmy rzeczy. Sylwia miała króliczka, którego postanowiłam wyprowadzać na spacer. To były momenty, gdzie dwie blondynki na koturnach wyprowadzały małego czarnego królika na spacer. Uwielbiam to - dodała Bujakiewicz.