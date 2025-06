Za nami 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Jedną z gwiazd wydarzenia był niewątpliwie Garou. Piosenkarz pojawił się na koncercie "Trzy ćwiartki Jacka Cygana – urodziny". Na scenie wystąpił u boku Piotra Cugowskiego i Marcina Januszkiewicza. Tercet wykonał utwór "Belle" z musicalu "Notre-Dame de Paris", do którego polski tekst napisał Jacek Cygan. Występ wzbudził zachwyt u widzów. Niektórzy byli rozczarowani, że nie usłyszeli Roberta Janowskiego, który przed laty wykonywał utwór z Garou i Cugowskim. Tak odniósł się do tego prezenter.

Robert Janowski nie pojawił się w Opolu. Wyjawił, dlaczego nie zaśpiewał z Garou i Cugowskim

W 2002 roku właśnie w trakcie festiwalu w Opolu Robert Janowski wraz z Piotrem Cugowskim i Garou wystąpili z utworem "Belle". Dziś ich wykonanie uznawane jest za kultowe - w sieci obejrzano je już niemal dziesięć milionów razy. Mimo że tegoroczny występ widzowie przyjęli z zadowoleniem, niektórzy żałowali, że nie zobaczyli u boku Cugowskiego i Garou Janowskiego. "Szkoda, że nie było powtórki trio z panem Robertem Janowskim", "Szkoda tylko, że zabrakło Roberta Janowskiego, powtórzyliby pamiętne trio sprzed lat", "Bez Roberta to nie jest to…" - oceniali internauci pod nowym wykonem "Belle".

Portal Plejada zapytał Roberta Janowskiego, dlaczego nie zobaczyliśmy go na scenie w Opolu. "Ja wtedy miałem nagrania do programu 'Jaka to melodia?', więc byłem zajęty w studiu. Te terminy się po prostu zbiegły z Opolem, więc jest to pewnie taka prosta przyczyna, że mnie nie było, ale bardzo mi miło, że widzowie piszą, że chcieliby mnie tam widzieć" - przekazał. Przyznał, że nie wiedział, iż zaplanowano wykonanie "Belle" w Opolu. "Niewiele więcej mogę na ten temat powiedzieć, bo po prostu o tym nie wiedziałem, ale ten musical jest bardzo bliski mojemu sercu i utwór 'Belle' często wykonuję. To jest stały punkt w moim koncertowym repertuarze i kocham tę piosenkę, ale trudno. Może następnym razem" - podsumował prezenter.

Robert Janowski ma pewien lęk. To utrudnia mu podróżowanie

Monika Janowska potwierdziła, że jej ukochany ma pewne problemy jeśli chodzi o podróżowanie. Zmaga się bowiem z pewnym lękiem od dłuższego czasu. Prezenter cierpi na awiofobię czyli lęk przed lataniem samolotem. "Ja nie latam, boję się" - wyznał niegdyś Janowski. "Robert za nic w świecie nie da rady wejść do samolotu. To ponad jego siły" - opowiadała z kolei Monika Janowska na łamach "Życiu na gorąco". Jak zatem małżonkowie podróżują? Jak się okazuje, w grę wchodzi tylko jazda autem.