Garou skomentował pomysły Donalda Trumpa. 'Czasem jest to zabawne'

Ponad 20 lat temu kanadyjski wokalista Garou rozkochał w sobie Polki, kiedy jego lekko zachrypnięty głos można było usłyszeć w prawie każdej stacji radiowej. Utwory takie jak "Gitan" i "Seul" podbijały listy przebojów. Wokalista był uwielbiany w naszym kraju i z utęsknieniem czekano na jego koncerty. Artysta był jednym z gości tegorocznego festiwalu w Opolu. Podczas wydarzenia znalazł chwilę na rozmowę z redaktorem Plotka Marcinem Wolniakiem. Tym razem padło na tematy dotyczące polityki.

Garou skomentował absurdalny pomysł Donalda Trumpa. "Lubi prowokować i czasami jest to nawet zabawne"

Donald Trump tuż po objęciu rządów mówił o tym, że Kanada powinna stać się częścią Stanów Zjednoczonych. Na słowa polityka od razu zareagował premier Justin Trudeau, który odrzucił możliwość aneksji Kanady przez Stany Zjednoczone. "Nie ma nawet najmniejszego cienia szansy" - napisał kanadyjski polityk na portalu X. Co na temat słów Donalda Trumpa sądzą Kanadyjczycy? Marcin Wolniak z redakcji Plotka miał okazję zapytać o to Garou. Wokalista przyznał, że to absurdalny pomysł i nie ma na to najmniejszych szans. Podkreślił także, co sądzi o zachowaniu samego Trumpa.

To się nie wydarzy. Kanada pozostanie Kanadą. Pan Trump lubi prowokować i czasami jest to nawet zabawne. To tak jakbyś pomyślał, że masz stół i chcesz na nim wszystko pomieszać. Ludzie muszą pewne rzeczy przemieścić, może znaleźć inne miejsce. I wiesz, on to robi, ale Kanada pozostanie Kanadą. Nie wstrząśnie Kanadą

- skwitował Garou.

