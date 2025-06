16 czerwca odbyła się Gala Gwiazd Plejady. Na wydarzeniu nie zabrakło znanych osób z polskiego show-biznesu. Imprezę poprowadzili Kamila Glińska oraz Andrzej Piaseczny. Po tym, jak Radosław Majdan opowiedział historię o swojej żonie, wokalista zdobył się na uszczypliwy komentarz. - Dobrze, że powiedziałeś "Małgosiu", bo już chciałem zapytać, którą żonę - wypalił. Te słowa nie spodobały się Majdanowi. - Najważniejszą. To nie było miłe, prawda? - odparł były sportowiec. Teraz zabrał głos w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Majdan szczerze o Jacku Rozenku. "Nie rywalizujemy"

Radosław Majdan pogratulował ukochanej. "Piękna, inteligentna, zdecydowana..."

Podczas gali Małgorzata Rozenek-Majdan odebrała nagrodę SuperGwiazdy Plejady. Radosław Majdan pogratulował ukochanej w mediach społecznościowych. Nie szczędził pochwał. "Od pierwszych chwil na ekranie dawała wszystkim do zrozumienia, że znalazła się we właściwym miejscu. Piękna, inteligentna, zdecydowana i zdeterminowana na drodze ku spełnianiu marzeń kobieta sukcesu. Edukacja na temat in vitro i starania o to, by polski rząd przestał się bać, a zaczął pomagać, wyniosła ją wysoko ponad ścianki, imprezy i programy rozrywkowe" - zaczął.

Majdan wspomniał o tym, jaka jest jego żona oraz o jej sukcesach. "Nie boi się mówić prawdy i nie boi się walczyć o to, w co naprawdę wierzy. Jako ambasadorka obywatelskiego projektu ustawy 'Tak dla in vitro', zakładającej refundację procedury z budżetu państwa, udowodniła, że platforma, jaką daje show-biznes, może i powinna być wykorzystywana do tego, by z pomocą własnych doświadczeń, móc zmieniać świat na lepsze" - dodał. "Gratuluję kochanie" - zakończył swój wpis.

Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała głos. "To dla mnie ważne wyróżnienie"

Małgorzata Rozenek-Majdan również opublikowała w mediach społecznościowych post na temat gali oraz otrzymanej statuetki. "To dla mnie ważne wyróżnienie, bo nie za pozory, tylko za to, co prawdziwe. Za głos w sprawach, które mają znaczenie: prawa kobiet, edukacja, dostęp do in vitro, prawa zwierząt. To nagroda za odwagę mówienia rzeczy na głos. Za działanie. Za bycie sobą - nawet wtedy, gdy nie wszystkim to pasuje" - napisała. Zwróciła się do Radosława Majdana. "Dziękuję redaktorowi naczelnemu Onetu - Bartkowi Węglarczykowi i mojemu mężowi Radziowi za wręczenie tej statuetki - ten moment miał dla mnie ogromny wymiar osobisty" - dodała.