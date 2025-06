Ryszard Rynkowski miał pojawić się na tegorocznym festiwalu w Opolu, jednak jego plany pokrzyżował udział w kolizji drogowej. Muzyk doprowadził do wypadku niedaleko swojego domu w Brodnicy, przez co otrzymał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jak poinformował "Super Express" młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji - we krwi Rynkowskiego mieli wykryć 1,6 promila alkoholu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czemu w Opolu tak mało gwiazd młodszego pokolenia? Sierocki wyjaśnia. "To nie jest prosta sytuacja"

Ryszard Rynkowski usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Adwokat mówi o stężeniu alkoholu

Redakcja "Faktu" postanowiła skontaktować się z adwokatem Rynkowskiego - mec. Adamem Kozioziembskim, by porozmawiać o całej sprawie. Jak się okazało, mecenas i jego klient chcą udowodnić, że muzyk mimo wszystko nie popełnił przestępstwa. - Stężenie alkoholu, które jest w zarzucie, najprawdopodobniej nie odpowiada stężeniu, jakie mogło być w organizmie w chwili prowadzenia pojazdu. Między czasem, kiedy miał prowadzić samochód, a czasem zatrzymania, minęło około półtorej godziny - skomentował adwokat Rynkowskiego. Dziennikarze dopytali więc, czy oznacza to, że artysta wypił więcej alkoholu już po spowodowaniu kolizji. Mecenas odpowiedział krótko - "tak".

Sprawa rozbija się o fakt, iż od 0,2 do 0,5 promila alkoholu wykrytego we krwi kierowcy traktuje się jako wykroczenie i stan po użyciu alkoholu - nie stan nietrzeźwości. Przypomnijmy, że u Rynkowskiego policja wykryła jednak 1,6 promila.

Ryszard Rynkowski opublikował oświadczenie po wypadku. Przeprosił fanów

16 czerwca do redakcji Jastrząb Post trafiło oświadczenie od Ryszarda Rynkowskiego w związku z kontrowersjami wokół całej sprawy. Artysta zgodził się przy tym, by w mediach upubliczniono jego wizerunek. "Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał Rynkowski. Więcej na temat szczegółów w sprawie przeczytacie w artykule: "Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie ws. jazdy po alkoholu. Padły przeprosiny".