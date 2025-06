Anna i Robert Lewandowscy nie mają dobrych relacji z byłym menedżerem piłkarza, Cezarym Kucharskim. Jak informowały media, podobno mężczyzna miał szantażować sportowca i rzekomo wymuszać od niego 20 milionów euro za milczenie w sprawie nieprawidłowości finansowych. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. 16 czerwca Lewandowscy skonfrontowali się z Cezarym Kucharskim w warszawskim sądzie. Po zeznaniach trenerka fitness znalazła chwilę na miłe spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hyży szczerze o Lewandowskiej. Padły słowa o hejcie

Anna Lewandowska spotkała się z przyjaciółkami. Dobrze je znacie. "Tradycyjnie"

Wygląda na to, że Anna Lewandowska postanowiła zrelaksować się po stresującym dniu w sądzie. Trenerka fitness zamieściła na InstaStories kadr ze spotkania z przyjaciółkami. Na zdjęciu można dostrzec m.in. Natalię Szroeder oraz Paulinę Krupińską. "Tradycyjnie" - czytamy w opisie fotografii. Po miłym spotkaniu Anna Lewandowska wróciła do obowiązków związanych z rozwojem marki własnej. Opublikowała także nagrania z sesji zdjęciowej. "Warszawa? Czas na sesję zdjęciową. Chwytajcie ujęcia z backstage" - napisała ukochana Roberta Lewandowskiego w mediach społecznościowych. Publikacje trenerki fitness znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

galOtwórz galerię

Anna Lewandowska o życiu w Barcelonie. "Tu jest większy luz"

Chociaż Lewandowscy często przyjeżdżają do Polski, to na co dzień mieszkają w Hiszpanii. W jednym z wywiadów trenerka fitness opowiedziała o swojej codzienności w Barcelonie. - W samej Barcelonie żyje się nam bardzo dobrze. Dzieciaczki chodzą do szkoły, są bardzo zadowolone. Świat piłkarski rozgrzewa całe miasto i nie tylko miasto. Fajnie się żyje – powiedziała dla TVP Sport. Jak wygląda ich codzienność? - Tu jest większy luz. Życie przy plaży jest momentem, gdy możemy zbalansować swój czas. Nie tylko liczą się praca i mecze, ale możemy błogo spędzić czas z dzieciakami biegającymi boso po plaży. Czy to jest sobota, niedziela czy po szkole… Zawsze mówię, że my jesteśmy jak Hiszpanie w Polsce, tylko słońca nam brakuje – mówiła zadowolona Anna Lewandowska w wywiadzie.